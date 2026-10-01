Teknik direktör Xavi Hernández, Hollanda Milli Takımı oyuncularına öfkelendi: “Kendi aralarında da”

Hollanda Milli Takımı, perşembe akşamı Yunanistan karşısında uzatma dakikalarında bir puanı kurtardı (2-2). Teknik direktör Xavi Hernández’in ekibi, felaket bir ilk yarının ardından soyunma odasına 2-0 geride girdi. Denzel Dumfries ise özeleştiri yaparak devre arasında soyunma odasında öfke olduğunu kabul etti.

Maçın ardından NOS, Dumfries’e karşılaşmadan aklında ne kaldığını sordu. "Böyle başlamamanız gerekir, tabii ki. Bunu Almanya’ya karşı gördük, bugün de görüyorsunuz..." Hollanda, Sırbistan deplasmanında da (1-2) ikinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi bir görüntü ortaya koymuştu.

"Söylemesi çok kolay: 'Bunun bizim başımıza gelmemesi lazım.' Bence ilk yarıda yeterince keskin değildik. Kesinlikle gevşek başlamak istemiyoruz ama ilk yarıda bazı ikili mücadeleleri kazanamadığınızı fark ediyorsunuz, bu da onların maçın içine girmesini sağlıyor."

"Alanları kapatamadık, bu yüzden kontraatakla gelebildiler. O iki golde de, tabii ilkinde benim de sorumluluğum var... Evet, o zaman iş çok zorlaşıyor. İkinci yarıda ise doğru enerjiyle sahaya çıktığımızı görüyorsunuz. İyi bir ikinci yarıydı."

Daha sonra Dumfries’e, Xavi’nin devre arasında 'öfkelenen bir milli takım teknik direktörü' olup olmadığı soruldu. "Evet, tabii ki. Öfkeyi hissediyorsunuz. Kendi aramızda da öfke vardı. İlk yarıyı unutmanız gerektiği çok açıktı. Sonra da ikinci yarıya yeniden başlamanız gerekiyordu, çünkü başlamak istediğimiz şekil bu değildi."

"Yani evet, bunları söyledik. Sonrasında bunu nasıl çevirdiğimiz, kafamızı öne eğmeyip hemen devam ettiğimiz için birbirimize tebrikler. Bu da part of the process." Dumfries, 1-0’lık golde bir hava topu mücadelesinde kolayca geçildi ve bunun büyük sonuçları oldu.

Devre arasında skoru eşitlemiş gibi görünüyordu ancak hakem Marco Guida’nın tartışmalı kararı nedeniyle bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. O pozisyonda mesele, savunmacı Panagiotis Retsos’un topu uzaklaştırmak için kontrolü sağlayıp sağlamadığıydı. "Mesele tam olarak buydu, benim için açıktı."

"Ona da söyledim: topu kontrol ediyor, bu da yeni bir durum yaratıyor. Topu rahatlıkla uzaklaştırabilir, ama yapmıyor, ben araya giriyorum ve golü atıyorum. Benim için bu ofsayt değil. Ama yine de, bu yüzden VAR’ın da (Daniele Chiffi, not) onu iptal etmediğini gördünüz."

Guida ekrana çağrıldı ve pozisyonu ofsayt olarak yorumladı. "Benim için bu ofsayt değil" diyen Dumfries, Selanik’teki beraberlikten ölçülü şekilde memnun kaldı. "Sonuçta bir puan aldık ama bu yeterli değil" diyerek sözlerini noktaladı.







