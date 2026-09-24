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Xavi HernandezNOS
Siep Engelen
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Teknik direktör Xavi Hernández, Hollanda Milli Takımı'nın Almanya karşısındaki maçında öne çıkan ismi işaret etti: “Çok iyi oynadı”

Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
X. Hernandez
J. Veerman
Q. Timber

Xavi Hernández, NOS'tan Jeroen Stekelenburg'a maçın ardından yaptığı açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçın ardından memnuniyetini dile getirdi. Özellikle ikinci yarıda Hollanda, Almanya'yı geriye itmeyi başardı ve beraberlik golü bunun hak edilmiş sonucu oldu. 

Xavi, “İlk yarıda gergindik, ikinci yarı ise oynamak istediğimiz gibiydi” sözleriyle başladı. “Karakter, hırs, yoğunluk gösterdik... İnisiyatifi ele aldık. Elbette bu daha sadece başlangıç, ama ikinci yarıdaki birçok şeyden çok memnunum.” 

Ruben van Bommel'in olağanüstü asisti ve Cody Gakpo'nun golü sayesinde Hollanda sonunda sahadan eli boş ayrılmadı. Virgil van Dijk da bunun özgüvene büyük bir katkı sağladığını belirtmişti ve Xavi de buna katılıyor. 

“Benden gerçekten iyi bir his bıraktı. Sonunda daha fazlasını hak ettik. Ama pozisyonlar ürettik, baskı kurduk. Ne yazık ki bazı ikili mücadeleleri kaybettik ama ikinci yarıda üstündük.” 

Ardından Xavi, Hollanda orta sahasına kısa bir parantez açarken Joey Veerman'ı öne çıkan isim olarak işaret etti. “İlk yarıda serbest adam Tijjani'ydi (Reijnders, ed.). İkinci yarıda ise özellikle çok iyi oynayan Joey'di (Veerman, ed.).” 

UEFA Nations League A
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Sırbistan
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Hollanda
NED
UEFA Nations League A
Almanya crest
Almanya
GER
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Yunanistan
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Teknik adam sözlerini, “Topu çabuk kaybetmeyen, oyunu anlayan stil sahibi oyuncuları severim” diyerek sürdürdü. Veerman bu profile kusursuz şekilde uyuyor gibi görünüyor. “Ama Quinten'i de çok seviyorum (Timber, ed.), ikili mücadeleleri kazanıyor. Çok farklı bir profil. Yani çok memnunum” diyerek sözlerini noktaladı Xavi.

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