Xavi Hernández, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçın ardından memnun bir tablo çizdi ve maç sonrası NOS'tan Jeroen Stekelenburg'a konuştu. Özellikle ikinci yarıda Hollanda, Almanya'yı geri itmeyi başardı ve beraberlik golü bunun haklı karşılığı oldu.

“İlk yarıda gergindik, ikinci yarıda ise oynamak istediğimiz gibi oynadık” diye söze başladı Xavi. “Karakter, hırs, yoğunluk gösterdik... İnisiyatifi aldık. Elbette bu daha sadece başlangıç ama ikinci yarıdaki birçok şeyden çok memnunum.”

Ruben van Bommel'in muhteşem asisti ve Cody Gakpo'nun golü sayesinde Hollanda sonunda sahadan eli boş ayrılmadı. Virgil van Dijk da bunun özgüven açısından büyük bir itici güç verdiğini söylemişti ve Xavi de buna katılıyor.

“Bu bana gerçekten çok iyi bir his veriyor. Sonunda daha fazlasını hak ettik. Ama pozisyonlar ürettik, baskı kurduk. Ne yazık ki bazı ikili mücadeleleri kaybettik ama ikinci yarıda üstün olan taraftık.”

Ardından Xavi, Hollanda orta sahasına kısa bir parantez açarken Joey Veerman'ı öne çıkan isim olarak işaret etti. “İlk yarıda serbest adam Tijjani'ydi (Reijnders, ed.). İkinci yarıda ise özellikle çok iyi oynayan Joey'di (Veerman, ed.).”

“Topu çabuk kaybetmeyen, oyunu anlayan stil sahibi oyuncuları severim” diyerek sözlerini sürdürdü milli takım teknik direktörü. Veerman bu profile kusursuz şekilde uyuyor gibi görünüyor. “Ama Quinten'i de çok seviyorum, ikili mücadele kazanıyor. O çok farklı bir profil. Bu yüzden çok memnunum” diyerek sözlerini noktaladı Xavi.