Teknik direktör, onun yerine başka birinin geçmesinden korkuyor... Canlı yayında Ronaldo'ya yönelik sert eleştiriler

Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Lionel Messi’nin parladığı bir ortamda, sahne Cristiano Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda kendi izini bırakması için hazırdı; ancak Portekiz milli takımının kaptanı aynı yolu izleyemedi.

Portekiz, dün Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı ve Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmek için mücadele etti ancak başaramadı.

Öte yandan, "BBC 5 Live" radyosunda maçı yorumlayan eski Blackburn, Chelsea ve Aston Villa forveti Chris Sutton, teknik direktör Roberto Martínez'in 41 yaşındaki oyuncuyu Houston'daki maç boyunca sahada tutma kararını eleştirdi.

83. dakikada forvet Gonzalo Ramos, orta saha oyuncusu Vitinha'nın yerine oyuna girdiğinde Sutton, maç yorumunda şöyle dedi: "Bu, Martinez için utanç verici bir durum. Belki işe yarayabilir, ama hepimiz farklı bir maç mı izliyoruz?"

BBC’nin aktardığına göre Sutton şöyle devam etti: “Onu oyundan almaktan korkuyor. O bir teknik direktör değil. (Ronaldo) galibiyet golünü atabilir, ama bugün maç onun için çoktan bitti.”

Portekiz, ikinci turda önümüzdeki Salı akşamı Özbekistan ile karşılaşacak, grup aşamasının son maçında ise 28 Haziran Pazar günü sabahın erken saatlerinde Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.



