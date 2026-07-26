Manchester United efsanesi Wes Brown, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılığının yaklaştığına dair haberler eşliğinde Marcus Rashford'un geleceğine dair tahminde bulundu.

28 yaşındaki Rashford, 2025 yılında maç günü kadro listelerinden çıkarılarak Manchester United'daki yerini kaybetmiş, ardından Aston Villa ve Barcelona'da iki başarılı kiralık dönem geçirmişti.

Çok yönlü forvet ve Barcelona bu yaz kalıcı transferi tamamlamak istedi, ancak İspanya şampiyonu satın alma maddesinin bedelini ödemedi. Böylece İngiliz milli oyuncu Manchester United kadrosunda kalmaya devam ediyor, fakat geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Buna rağmen 46 yaşındaki Brown, Rashford'un geçen sezon Barcelona'da sergilediği muhteşem çıkışın ve bu yaz Dünya Kupası'nda Three Lions ile ortaya koyduğu performansların ardından harika bir katkı sağlayacağı konusunda ısrarcı.

Eski savunmacı, Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in onu büyük bir sıcaklıkla karşılayacağını tahmin ediyor.

Kırmızı Şeytanlar efsanesi, ayrıca eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde yaşanan anlaşmazlığın ardından kulüp ile Rashford'un işleri yoluna koyabileceğinden emin.

Brown, "The Sun" gazetesine şunları söyledi: "Michael Carrick'in onun dönüşünü memnuniyetle karşılayacağından eminim, çünkü ona başka bir seçenek sunuyor. Bu sezon forma giyebilirse, bu son derece faydalı olur."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne olacağından hâlâ emin değilim, ama bence eğer karar tamamen Michael'a bırakılsaydı, oyuncu kesinlikle geri dönerdi. Marcus'un Barcelona'da kalmayı sevdiği çok açık."

Şunları ekledi: "Başka bir yol izlediler, bu yüzden gerçekten hangi diğer seçeneklerin mevcut olduğundan emin değilim. Bana göre, zaman her zaman gelmiştir."

United efsanesi devam etti: "İnsanlar arasında her zaman anlaşmazlıklar olur, ama futbolda ilişkiler her zaman yeniden canlandırılabilir. İşlerin doğası bu. Michael'ın gelecek sezon burada olmasının onun için bir motivasyon olacağını düşünüyorum."

Şöyle konuştu: "Büyük miktarda para kazanıyor, bu yüzden transferi daha zor hâle getirebilecek tek noktanın bu olduğunu düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O harika bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki performansları da bunu gösterdi. Bu, herkesin çok yakında vermesi gereken bir karar."

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Marcus Rashford ismi, Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné'nin İngiliz kulübüne transferi konusunda Roma ile Manchester United arasında süren görüşmelerde gündeme geldi.