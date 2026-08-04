Suudi Arabistanlı El Ahli, şu anda takımın başında kalıcı bir teknik direktör bulunmamasına rağmen, yeni 2026-2027 futbol sezonu başlamadan önce oynayacağı son hazırlık maçlarını açıkladı.

Jaissle, geçen perşembe günü, İngiliz kulübü Newcastle United'ın sorumluluğunu üstlenmek amacıyla El Ahli'nin teknik direktörlük görevinden istifasını sunmuştu ve "El Ragi" şimdiye kadar yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlayamadı.

El Ahli, bugün salı günü, "X" sitesindeki resmî hesabından paylaştığı bir mesajla, yeni sezon başlamadan önceki son hazırlık maçında yarın çarşamba günü Suudi Arabistanlı El Ittifak kulübüyle karşılaşacağını duyurdu.

El Ahli bu maçı, Jaissle'ın yerine yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar takımı geçici olarak çalıştıran Portekizli teknik direktör Rui Santos yönetiminde oynayacak.

El Ittifak maçı, öbür gün perşembe günü oynanması planlanan Abha maçının yerine geliyor. Söz konusu maç, Suudi Arabistan Ligi'nin fikstüründe iki takımın karşılaşmasının bu ayın 22 Ağustos'undaki ikinci haftaya konulmasının ardından iptal edildi.

El Ittifak maçı, "El Ragi"nin yeni sezon öncesinde oynayacağı yedinci hazırlık maçı olacak. Bu maç, geçen ay Avusturya ve Portekiz'deki dış kampında oynanan ve yalnızca Avusturyalı Saalfelden'e karşı 8-0 galibiyet alınan 6 maçın ardından geliyor.

Buna karşılık "El Ragi", Alman Holstein Kiel, Portekizli Vitoria Guimaraes ve Portimonense karşısında 3 maç kaybederken, Portekizli Rio Ave ve İngiliz Fulham ile golsüz olmayan berabere kaldı.

El Ahli, yeni sezona resmî olarak bu ayın 13 Ağustos'unda, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah ile karşılaşarak başlayacak.

Hatırlatmak gerekirse, El Ahli, 2016 yılından bu yana kazanamadığı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu elde etmeyi ve son iki sezonda kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi unvanını korumayı hedefliyor.