Mark van Bommel, cuma günü Belçika Teknik Direktörü olarak ilk kadrosunu açıklayacak, ancak bunun öncesinde doğrudan bazı zorlu meselelerle uğraşmak zorunda. Bunlardan biri de kaleci dosyası.

Bu konuda artık Matz Sels’i hesaba katmak zorunda olmadığı netlik kazandı. Nottingham Forest’ın 34 yaşındaki kalecisi, Belçika Milli Takımı’na artık geri dönmek istemiyor. Van Bommel ile yapılan görüşme de bunu değiştirmedi.

Het Nieuwsblad’ın haberine göre, “Yeni teknik direktör Mark van Bommel, milli takım için düşünülen birden fazla potansiyel isimle telefon görüşmeleri yaptı. Matz Sels de Van Bommel ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede kalecinin milli takım için hâlâ hazır olup olmadığı yoklandı. Van Bommel buna kesinlikle açıktı.”

Ancak Sels cephesinde artık buna ihtiyaç duyulmuyor. Kaleci, bir önceki teknik direktör Rudi Garcia döneminde yaşadığı sancılı sürecin ardından kararını verdi. Sels o dönemde beş güçlü maç çıkardı, ancak buna rağmen daha genç Mike Penders lehine Dünya Kupası kadrosu dışında bırakıldı. Garcia’nın telefonu ise kadronun resmî olarak açıklanmasından yalnızca birkaç saat önce geldi.

13 kez milli olan file bekçisi ayrıntılı bir açıklama da almadı ve bu durum iz bıraktı. Sels, sonradan yine Dünya Kupası kadrosu dışında kalacağını beklemiyordu; özellikle de Belçika Futbol Federasyonu, Koen Casteels’in daha önce ayrılmasının ardından ondan milli takımda devam etmesini istemişken.

Böylece 11 yılın ardından milli takım kariyeri sona eriyor. Kararında Thibaut Courtois’nın varlığı da rol oynuyor. Real Madrid kalecisi, her ne kadar Uluslar Ligi için kadrodan çekilmiş olsa da Avrupa Şampiyonası elemeleri ve büyük turnuvalar için yeniden hazır olacak. Bu da başka bir kaleci için yeniden bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası yerinin boşa çıkma tehlikesini doğuruyor.

Sels artık bu riski almak istemiyor. Bu nedenle Van Bommel, cuma günü Belçika Teknik Direktörü olarak açıklayacağı ilk kadroya başka isimleri yazmak zorunda kalacak. Manchester United kalecisi Senne Lammens, Courtois’nın yokluğunda tartışmasız isim gibi görünüyor. Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) ve Liverpool’dan RC Genk’e kiralanan Lucca Brughmans da diğer adaylar gibi duruyor.