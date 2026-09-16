Birçok Türk medya kuruluşunun haberine göre, süperstar Mohamed Salah'ın kulübünün yöneticileri Thomas Reis ile iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

52 yaşındaki teknik adam geçmişte hem VfL Bochum'u hem de FC Schalke 04'ü çalıştırdı ve Türkiye Süper Lig'ini Samsunspor'daki döneminden zaten çok iyi tanıyor. İlk sezonunda kulübü sürpriz şekilde üçüncü sıraya taşıdı, geçen sezonda ise takım yedinci sıradayken şubat ayında görevden alındı.

Trabzonspor'da şimdi Fatih Tekke'nin yerine geçecek, onun ayrılığı eylül ayı sonunda tartışmalara yol açmıştı. Tekke görevinden ayrılmış olmasına rağmen, kulüp yönetimi başlangıçta bu kararı kabul etmek istemedi. Ancak daha sonra iki taraf ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

Reis şu anda ise hâlâ 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Bulgaristan'ın önde gelen kulübü Ludogorets ile kontratlı. Sezona da orada iyi bir başlangıç yaptı: Dokuz maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik aldı. Ludogorets bu sonuçlarla şu anda puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'ye transferi için bir bonservis bedeli gerekebilir.

Ancak bu gerçekleşirse Reis, Trabzonspor'da gerçek bir süperstarı çalıştıracak: Mohamed Salah. Mısırlı yıldız, yaz aylarında dokuz yılın ardından Liverpool'dan ayrılmış ve bonservissiz olarak Türk kulübüne katılmıştı. Ancak sezonun başlangıcı Trabzonspor için dalgalı geçti.

Avrupa Ligi play-off'larında kulüp Ferencvaros Budapeşte'ye karşı açık şekilde elendi (iki maç sonunda 0-5), ligde ise şu anda yalnızca dokuzuncu sırada bulunuyor. Salah ise en azından yeni kulübü adına çıktığı yedi resmi maçta şimdiden dört gol atmayı başardı.