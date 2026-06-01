Teknik direktör Dévy Rigaux, Feyenoord'u seçmeden önce bir oyuncuyla görüşmüştü: "Onun sayesinde iyi hazırlandım"

Dévy Rigaux, Hollanda'ya gelmeye karar vermeden önce bir dizi ön araştırma yaptı. Bu durum, Feyenoord'un yeni teknik direktörünün Het Nieuwsblad gazetesine verdiği kapsamlı röportajdan anlaşılıyor.

Rigaux'nun Feyenoord'a transferi kısa süre önce duyurulmuştu, ancak sözleşmesi 1 Haziran'da resmen yürürlüğe girecek. Pazartesi günü 38 yaşındaki Belçikalı, bir basın toplantısı düzenleyerek kendini tanıttı ve bu sırada teknik direktör Robin van Persie'nin pozisyonuna da değindi.

Het Nieuwsblad ile yaptığı röportajda, Feyenoord'a gelmeye karar vermeden önce bir oyuncuyla kapsamlı bir şekilde görüştüğünü açıkladı. "Önceden birçok kişiyle görüştüm. Yani iyi hazırlandım," diye söze başladı.

Özellikle Feyenoord'un yeni genel müdürü Robert Eenhoorn hakkında bilgi almak istiyordu. Bu nedenle, Eenhoorn'un önceki kulübü AZ'ye başvurdu. "Jordy Clasie ve Maarten Martens'ten uzun uzun bilgi aldım" diye açıklıyor.

“Ama Feyenoord’un 38 yaşındaki bir Belçikalıyı kadroya almayı göze alması çok havalı. Feyenoord benim için Club Brugge’ye benziyor. Orada da hem kazanmak hem de yetenekleri satmak söz konusu. Ayrıca sözleşmemin süresi (üç yıl, ed.) ve bana önerdikleri sorumluluklar, beni çok istediklerini gösteriyor.”

“Taraftar sayısı açısından Feyenoord, Club Brugge’den bile daha büyük ve aile açısından da uygun,” diyor Rigaux. “Gerçi kendimden çok eşimi ikna etmek zorunda kaldım. Ama o da bu adımı atmak istediğimi çabucak hissetti.”

Brugge'den Rotterdam'a geçişe alışmak biraz zaman alacak. “Alışmam gerekecek. Ailemdeki dengeyi korumak, yakında en büyük zorluğum olacak. Ama bir şeye başlıyorsam, kendimi tamamen veririm. Rotterdam'da rahat olabilirler: kendimi bu işe adayacağım.”