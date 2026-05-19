Teknik direktör değişikliği, bu sezon Man United'da ilk 11'de yer alan oyuncu üzerinde büyük bir etki yarattı

Fabrizio Romano'nun Salı sabahı yazdığına göre, Altay Bayındır bu yaz Manchester United'dan ayrılacak. Kaleciye Türkiye'den ilgi var.

Bayındır, 2022/23 sezonunun kış transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edilmişti. O dönemde André Onana'nın yedeği olarak kadroya katılmıştı.

28 yaşındaki kaleci, Manchester United'da toplam 17 maça çıktı. Sezonun ilk altı maçında ilk 11'de yer alan Bayındır, son maçına Eylül 2025'te çıktı.

Beşiktaş, Türkiye milli takım oyuncusuyla ilgileniyor ancak teknik direktör Sergen Yalçın Pazartesi günü görevinden ayrıldığı için kulüp henüz somut bir adım atamıyor. Yeni teknik direktör, Bayındır'ı transfer etme kararında büyük rol oynayacak.

Manchester United'da Senne Lammens, kulübe geldiğinden beri kaleyi koruyor. Royal Antwerp'ten sadece 20 milyon avroya transfer edildi.

Bu sezonun ardından André Onana da Trabzonspor'daki kiralık döneminin ardından geri dönecek. Kamerunlu oyuncu bu şansı sonuna kadar değerlendirmek istiyor, ancak kulüp onu satmak istiyor.