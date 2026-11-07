Suudi spor yorumcusu Halid eş-Şeneyf, Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'e sert bir saldırıda bulunarak takımın düşen performansının sorumluluğunu ona yükledi ve Şebab karşısındaki zorlu mücadele öncesinde bazı oyunculara yönelik tutumuna dair şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Ahli, Pusic yönetiminde zor bir dönem geçiriyor. Takım, Şebab karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi aldıktan sonra Katar ekibi Sed ile golsüz berabere kalınca teknik direktöre yöneltilen eleştiriler arttı; taraftarlar ve basından onun takımdaki görevine son verilmesi yönünde talepler yükseldi.

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Şeneyf, "Dorina Gayr" programındaki katılımı sırasında Pusic'in Ahli'yi yıkıma sürüklediğini söyledi ve Senegalli kaleci Edouard Mendy ile Brezilyalı Galeno'nun Şebab maçı öncesinde sakatlıktan iyileştiğini, ancak teknik direktörün onları maçta sahaya sürmeme kararı aldığını ortaya koydu.

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Suudi yorumcu, bu ikilinin Katar ekibi Sed karşısındaki mücadelede son derece dikkat çekici bir görüntü ortaya koyduğunu belirterek, durumun soru işaretleri doğurduğunu, Şebab maçında yer almamalarının teknik heyet tarafından açıklama gerektiren bir karar olduğunu söyledi.

Şeneyf, özellikle forvet Artem Bondarenko'ya olan güveni nedeniyle Pusic'in tercihlerine daha da sert eleştiriler yöneltti ve şunları söyledi: "Artem Bondarenko'ya güvenen bir teknik direktör, bana göre zaten teknik direktör değildir ve ayrılmasını temenni ediyorum."

Bu açıklamalar, sonuçların düşüşe geçmesi ve takımın teknik istikrarını yitirmesi nedeniyle Pusic'in geleceğini daha fazla baskı altına sokuyor. Bu arada Hollandalı teknik direktörün gidişatı düzeltme ve Ahli yönetimini kendisine yeni bir şans tanıması konusunda ikna etme kabiliyeti, ya da önümüzdeki dönemde teknik heyette değişikliğe gidilmesi yönünde soru işaretleri artıyor.