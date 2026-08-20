"Bir sezonda Harry Kane'den daha fazla gol atan tek isim Lionel Messi oldu. Altın Ayakkabı'yı kazandın, İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda en golcü oyuncu oldun. Ballon d'Or'u başka kim kazanmalı? Harry'den başka kim?", dedi Ferdinand, çarşamba akşamı Bayern yıldızının Avrupa'nın en iyi golcüsü ödülünü aldığı törende onun onuruna hazırlanan video mesajında.

Prestijli ödül 26 Ekim'de Londra'da verilecek. Kane şu anda favori olarak görülüyor, ancak ödülün ardından bir kez daha temkinli konuştu. "Elbette olursa harika olur. Ama bu benim elimde değil. Daha çok tartışma olacak. Ama sonuçta geçen sezon yapabileceğim her şeyi yaptım; açık ara en iyi sezonumdu" dedi Bayern Münih'in 33 yaşındaki örnek profesyoneli.

Bu yüzden Bayern Başkanı Jan-Christian Dreesen için de başka bir görüş söz konusu değil: "O kusursuz bir oyuncu. Olağanüstü bir sezon geçirdi, bu dünyanın her sahnesinde parladı." Forvet oyuncusu Bayern formasıyla 51 resmi maçta 61 gol attı, milli takım da dahil edildiğinde bu sayı 73'e çıktı.

Harry Kane, Messi ve Ronaldo ile kıyaslamayı reddetti

Kane için bu, önümüzdeki aylar adına da bir motivasyon kaynağı. "Umarım gelecek yıl daha da fazla olur. Yavaşlamadığınız ve buna dair bir işaret göstermediğiniz sürece kendinizi zorlamaya devam etmeniz gerekir; o zaman her şey mümkündür. Her zaman geliştirilecek bir şey vardır" dedi ve gülümseyerek ekledi: "Hocam da bunu yarın antrenman sahasında bana açıkça söyleyecektir. Çünkü ona göre burada bana biraz fazla övgü yapılıyor."

Ancak Kane, efsaneler Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile bir karşılaştırma yapmak istemedi: "Bu benim değerlendirmem gereken bir şey değil, buna başkaları karar vermeli. Ronaldo ve Messi benim için tüm zamanların en büyük iki oyuncusundan biri. Yıllar boyunca sınırları zorladılar."