Saygın Hollanda gazetesi De Telegraaf'a göre van Gaal, Ronald Koeman'ın istifasının ardından boşalan görevi üstlenmeye hazır. Haber, artık 74 yaşında olan ikonun yakın çevresinden alınan bilgilere dayanıyor.









Van Gaal, Elftal'ı daha önce üç kez çalıştırdı. İlk döneminde (2000-2001) 2002 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi, ikinci döneminde (2012-2014) Brezilya'da Dünya Kupası yarı finaline yükseldi, üçüncü döneminde ise (2021-2022) Kater'de daha sonra dünya şampiyonu olacak Arjantin'e karşı çeyrek finalde elendi.

Kuzey Amerika'daki mevcut Dünya Kupası'nda Hollanda son 16 turunda Fas'a elendi, bunun ardından Koeman istifa etti. Hollanda Futbol Federasyonu'nun sözde bir numaralı adayı Arne Slot, Liverpool'daki ayrılığının ardından kulüp futbolunda çalışmayı sürdürmek istiyor. Erik ten Hag'ın da teklifi reddettiği belirtilirken, bir diğer aday olarak Peter Bosz gösteriliyor (halen PSV Eindhoven'ın teknik direktörü). Elftal'ın bir sonraki resmi maçı, 24 Eylül'de Amsterdam'da Almanya'ya karşı Nations League'de oynanacak.

Louis van Gaal son olarak Ajax Amsterdam'da çalıştı

Van Gaal son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2022 Dünya Kupası öncesinde prostat kanseri teşhisini kamuoyuna açıklamıştı. Turnuvanın ardından sağlığına odaklanmak için görevinden ayrıldı. Bir yıllık aranın ardından Ekim 2023'te eski kulübü Ajax Amsterdam'da danışman olarak göreve başladı. Geçen sezonun sonunda bu görevden ayrıldı. Şimdi ise büyük bir teknik direktörlük dönüşüne hazır görünüyor.

Elftal'daki üç döneminin ve Ajax'taki çok sayıdaki görevinin yanı sıra van Gaal, Barcelona ve Bayern Münih'te de başarılı şekilde çalıştı. Münih ekibiyle 2010'da duble kazandı, ancak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e yenildi.