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Teknik direktör raporu: Avrupa ve Türkiye'de yerliye dönüş!

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Süper Lig'de an itibarıyla 18 takımda da yerli teknik adam görev yapıyor. Peki Avrupa'nın beş büyük liginde bu durum ve yaşanan değişimler nasıl?

OPTA ANALİZ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şu ana 11 takım teknik direktör değişikliğine giderken, ligde an itibarıyla tüm takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor.

Peki Avrupa'nın beş büyük ligine baktığımızda yaşanan değişim sayıları ve teknik adamların uyrukları ne durumda? İşte yanıtı...

Lig

Teknik Direktör Değiştiren Takımlar
Premier Lig (3)

Southampton

Fulham

Manchester United

La Liga (5)

Huesca

Real Madrid

Celta Vigo

Athletic Bilbao

Villarreal

Bundesliga (1)

Stuttgart

Serie A (4)

Chievo

Genoa

Empoli

Udinese

Ligue 1 (5)

Bordeaux

Nantes

Monaco

Guingamp

Rennes

Süper Lig (11)

Konyaspor

Sivasspor

Ankaragücü

Göztepe

Kayserispor

Alanyaspor

Kasımpaşa

BB Erzurumspor

Fenerbahçe

Çaykur Rizespor

Akhisarspor

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2018-19 sezonunda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig arasında şu ana kadar en çok teknik direktör değişikliği yaşanan lig, 11 takımla Spor Toto Süper Lig oldu. Bu alanda Spor Toto Süper Lig'in en yakın takipçileri ise 5'er teknik direktör değişikliğiyle La Liga ve Ligue 1 oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Phillip Cocu (Fenerbahçe) ve Safet Susiç'in (Akhisarspor) görevlerinden alınmasıyla birlikte 18 takım da yerli teknik direktöre dönüş yaptı.

Premier Lig haricindeki diğer liglerde de yaşanan değişimler sonrasında yerli teknik direktöre dönüş yapıldığını görüyoruz.

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de an itibarıyla görev yapan teknik adamların uyrukları ise şöyle...

Lig

Takım Sayısı

Yerli Teknik Adam Sayısı
Premier Lig 20 4
La Liga 20 16
Bundesliga 18 14
Serie A 20 20
Ligue 1 20 17
Süper Lig 18 18

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