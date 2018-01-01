Teknik direktör raporu: Avrupa ve Türkiye'de yerliye dönüş!
OPTA ANALİZ
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şu ana 11 takım teknik direktör değişikliğine giderken, ligde an itibarıyla tüm takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor.
Peki Avrupa'nın beş büyük ligine baktığımızda yaşanan değişim sayıları ve teknik adamların uyrukları ne durumda? İşte yanıtı...
|
Lig
|
Teknik Direktör Değiştiren Takımlar
|Premier Lig (3)
|
Southampton
Fulham
Manchester United
|La Liga (5)
|
Huesca
Real Madrid
Celta Vigo
Athletic Bilbao
Villarreal
|Bundesliga (1)
|
Stuttgart
|Serie A (4)
|
Chievo
Genoa
Empoli
Udinese
|Ligue 1 (5)
|
Bordeaux
Nantes
Monaco
Guingamp
Rennes
|Süper Lig (11)
|
Konyaspor
Sivasspor
Ankaragücü
Göztepe
Kayserispor
Alanyaspor
Kasımpaşa
BB Erzurumspor
Fenerbahçe
Çaykur Rizespor
Akhisarspor
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2018-19 sezonunda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig arasında şu ana kadar en çok teknik direktör değişikliği yaşanan lig, 11 takımla Spor Toto Süper Lig oldu. Bu alanda Spor Toto Süper Lig'in en yakın takipçileri ise 5'er teknik direktör değişikliğiyle La Liga ve Ligue 1 oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Phillip Cocu (Fenerbahçe) ve Safet Susiç'in (Akhisarspor) görevlerinden alınmasıyla birlikte 18 takım da yerli teknik direktöre dönüş yaptı.
Premier Lig haricindeki diğer liglerde de yaşanan değişimler sonrasında yerli teknik direktöre dönüş yapıldığını görüyoruz.
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de an itibarıyla görev yapan teknik adamların uyrukları ise şöyle...
|
Lig
|
Takım Sayısı
|
Yerli Teknik Adam Sayısı
|Premier Lig
|20
|4
|La Liga
|20
|16
|Bundesliga
|18
|14
|Serie A
|20
|20
|Ligue 1
|20
|17
|Süper Lig
|18
|18