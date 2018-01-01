Teknik direktör raporu: Avrupa ve Türkiye'de yerliye dönüş!

Süper Lig'de an itibarıyla 18 takımda da yerli teknik adam görev yapıyor. Peki Avrupa'nın beş büyük liginde bu durum ve yaşanan değişimler nasıl?

OPTA ANALİZ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şu ana 11 takım teknik direktör değişikliğine giderken, ligde an itibarıyla tüm takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor.

Peki Avrupa'nın beş büyük ligine baktığımızda yaşanan değişim sayıları ve teknik adamların uyrukları ne durumda? İşte yanıtı...

Lig Teknik Direktör Değiştiren Takımlar Premier Lig (3) Southampton Fulham Manchester United La Liga (5) Huesca Real Madrid Celta Vigo Athletic Bilbao Villarreal Bundesliga (1) Stuttgart Serie A (4) Chievo Genoa Empoli Udinese Ligue 1 (5) Bordeaux Nantes Monaco Guingamp Rennes Süper Lig (11) Konyaspor Sivasspor Ankaragücü Göztepe Kayserispor Alanyaspor Kasımpaşa BB Erzurumspor Fenerbahçe Çaykur Rizespor Akhisarspor

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2018-19 sezonunda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig arasında şu ana kadar en çok teknik direktör değişikliği yaşanan lig, 11 takımla Spor Toto Süper Lig oldu. Bu alanda Spor Toto Süper Lig'in en yakın takipçileri ise 5'er teknik direktör değişikliğiyle La Liga ve Ligue 1 oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Phillip Cocu (Fenerbahçe) ve Safet Susiç'in (Akhisarspor) görevlerinden alınmasıyla birlikte 18 takım da yerli teknik direktöre dönüş yaptı.

Premier Lig haricindeki diğer liglerde de yaşanan değişimler sonrasında yerli teknik direktöre dönüş yapıldığını görüyoruz.

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de an itibarıyla görev yapan teknik adamların uyrukları ise şöyle...