Teknik direktör Nenad Bjelica kimdir? Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim Nenad Bjelica, futbol geçmişi ve teknik direktörlük özellikleriyle umut veriyor.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Sezona şampiyonluk parolasıyle başlayan , ikinci yarıdaki bir anda düşüşü ve ardından 20 sene sonra Kadıköy'de aldığı mağlubiyetle tamamen dağılmıştı. Ersun Yanal'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler henüz bir teknik direktörle anlaşmadı. En büyük aday ise koronavirüs günlerinde Dinamo Zagrep'ten ayrılan Nenad Bjelica...

Semih Özsoy aylar önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni hocasının Süper Lig'in gerçeklerini bilen ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir isim olacağını söylemişti. Anlaşılan o ki bu iki kriterden vazgeçildi. Yine de Özsoy'a hak vermemek elde değil. Cocu ve Koeman, Süper Lig'in dinamiklerine oldukça uzaktı. Zaten ligde ve Avrupa'daki kötü başlangıç, medya ve taraftar karşısında iki Hollandalı'nın elini zayıflatmıştı. Ardından gelen Ersun Yanal da Fenerbahçe'nin gerçeklerini çok iyi biliyordu ama Süper Lig'in gerçeklerini belki de göz ardı etmişti. Evet, Süper Lig'de en çok gol atan takımlar şampiyon oluyor ancak ligimiz gerçekten düşen oyuncu kalitesiyle orantılı olarak takımların daha iyi defans kurgusuna sahip olduğu bir lige dönüştü. Bu ligde iyi bir defans kurgusuna sahip değilseniz hedeflerinize ulaşmanız oldukça zor, hatta imkansız.

Defans kurgusu zayıf olan Fenerbahçe, hücumda telafisi olmayan eksiklerle de yakalanınca içinde bulunduğumuz sezonda hüsran yaşadı. Görünen o ki sarı-lacivertliler yeni sezona da yeni bir kadro yapılanmasıyla girmek zorunda kalacak.

Bjelica'nın futbola bakış açısı

Son 2 sezonu Dinamo Zagreb'de geçiren Bjelica'yı Türk futbolseverler ilk olarak Fenerbahçe - Dinamo Zagreb eşleşmesiyle tanımıştı. 2018/19 sezonunun mücadelesinde, sarı-lacivertli ekip Hırvatstan'daki maçı 4-1 kaybetmiş, İstanbul'da da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Bjelica'nın ekibi o sezon gruptan lider çıkarken son 16'ya da adını yazdırmıştı. İçinde bulunduğumuz sezonda ise Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başardı. Shakhtar karşısında uzatma dakikalarında 2 gol yemeseler belki de Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ya kalacaklardı. Bjelica'nın iki sezonluk Dinamo Zagrep performansını hem kendini hem de kulübünü büyüten bir teknik adam olarak yorumlamamız yanlış olmaz.

Hırvat ekibi, geçtiğimiz sezon devre arası kampını Antalya'da geçirmişti. Fitbol Dergi'den Didem Dilmen ve Can Durukan'ın Bjelica ile yaptığı röportaj, başarılı teknik adamın bakış açısını ortaya koyuyor;

"Organize futbolu seviyorum. 1-0 kazanmaktansa 7-5 kazanmak bana daha fazla keyif veriyor. Disiplinliyim, takımdaki herkesin görevlerini tam olarak bilmesi, anlaması ve yerine getirmesine önem veriyorum. Oyuncularımın yeteneklerini iyi kullanabilecekleri oyun fikirleri ortaya çıkarmayı tercih ediyorum. Bir maçın her dakikasında futbolcularım görevlerini eksiksiz uygulamalıdır. Ve elbette takım için fedakarlık yapmalılar. Takım ruhu her zaman önce gelir. Bu formayı giyip hakkını vermek için çalışacak her oyuncuya kapım açıktır. Sistem, oyun planları her zaman değişebilir. 4-3-3 yada 4-4-2 oynarsınız, önemli olan bu değil. Rakibe göre, kadroya göre, lige göre kadronuzu adapte edebilmelisiniz. Ama disiplin, çalışma ve takım ruhu tartışmaya açık olamaz."

Fenerbahçe'nin hedeflerine uygun

Ekonomik olarak büyük sıkıntıları olan Fenerbahçe için doğru teknik adamın hamle becerisi yüksek, disiplinli ve çok çalışmaya inanan bir isim olması gerçek. Ancak bunun yanında o teknik direktörünün hedefleri olan ve imkansızlıklar nedeniyle mızmızlanmayacak bir isim olması da gerekiyor. Cocu geleceği parlak bir isimdi. Ancak kusursuz bir futbol ülkesinden geldi. Son derece kaotik bir kulüpte başarısız olması sürpriz değildi. Dick Advocaat'un teknik adamlık kariyerinde edinmediği tecrübe yoktu. Ancak devre arasında sadece Karavaev transfer edilince ve kendisine verilen sözler tutulmayınca bu kaotik ortama Şubat'tan sonra katlanmadı, ligin kalanını akışına bıraktı.

Bjelica ise benzer şekilde kaotik bir futbol ikliminden Fenerbahçe'ye gelecek. Seyirci ortalamasını sadece 2.500 kişi olduğu futbolunun her tarafında şike, yolsuzluk, menajer oyunları, vs görmeniz mümkün.

Bu tip sorunlarla baş etmesini bilen Bjelica, ayrıca zengin bir futbol kültürüne de sahip. Futbolculuğunda uzun yıllar İspanya, , 'da ter döktü. Teknik adamlığa da Avusturya'da başladı, ve İtalya'da çalıştı.

Hem mental hem de teknik olarak içinde bulunduğu kabın şeklini almayı bilen 48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezonu büyük puan farkıyla şampiyon bitirdi. Bu sezon da benzer bir şampiyonluğa da yürüyordu. Elbette Dinamo Zagreb gibi bir takımla Hırvatistan'da şampiyon olmak kolay gözükebilir. Ancak lig ve Avrupa Kupaları performansı beraber ele alındığında başarısı küçümsenemez. Ligde baskın, bol pozisyon ve bol gol bulması gereken bir takım kurgulamayı başarırken Avrupa'da da kontrollü oynayabilen, defans kurgusu gayet iyi ve sonuç alabilen bir takım oluşturdu.

Yabancı teknik adamların oldukça zorlandığı ligimizde son dönemde Hırvat teknik adamlar; Slaven Bilic ve Robert Prosinecki'nin bıraktığı olumlu izler ortada. Benzer bir futbol ikliminden gelen Marius Sumudica da son derece başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Fenerbahçe zor günlerden geçiyor ve gelecek sezonlarda da zor günlerden geçecek. Bahane sunmayacak, şartları kabul edecek ve hem kendini hem de takımını büyütebilecek bir isme ihtiyacı var. Nenad Bjelica bu kriterleri karşılıyor. CV'inde de olumlu referanslar sunuyor. Süper Lig'in gerçeklerini bilmiyor olabilir ama futbolun gerçeklerini bildiği kesin. Belki sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşıyamayacak ama mevcut kadroyu dengesiz halinden uzaklaştırıp yatırım yapılacak seviyeye getirebilir.