Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de çarpıcı istatistik

Sarı-lacivertli takımın tarihi boyunca elde ettiği 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocalarla elde etmesi dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Geride bıraktığımız sezona Erol Bulut ile başlayan ve Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken, ilginç bir istatistik gündeme geldi.

Önümüzdeki sezon yabancı bir teknik direktörle çalışacak olan Fenerbahçe'nin şu ana dek elde ettiği 19 şampiyonluklara yabancıların damga vurması dikkat çekti.

1959'dan bu yana oynanan sezonlarda Türk teknik direktörlerle üç şampiyonluk elde eden Fenerbahçe yerli hocalarla ilk olarak 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde hedefe ulaşmıştı.

2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, 2013-2014 sezonunda ise Ersun Yanal ile hedefe ulaşan Fenerbahçe'de bu üçlünün dışında başarılı olabilen bir yerli teknik direktör ise olmadı.

İlk sırada Yugoslavlar var

Yerli hocaların başarısızlığına rağmen elde ettiği 19 şampiyonluğun 16'sını yabancılarla kazanan Fenerbahçe'de Türkiye dışında altı farklı milletten şampiyon teknik direktörler yer aldı.

Yugoslav antrenörler beş şampiyonlukla başı çekerken, Brezilyalı antrenörler dört şampiyonlukla ikinci sırayarı alarak ön plana çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'nin son Brezilyalı teknik direktörü Zico'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkartması kulüp tarihinin Avrupa'daki en önemli başarılarından biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Brezilyalı ve Yugoslav teknik adamların yanı sıra Macar çalıştırıcılar üç, Rumen ve İngiliz teknik direktörler birer, Alman Christoph Daum ise iki kez mutlu sona ulaştı.

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