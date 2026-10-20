Teknik analist İmad es-Salimi, Ahli kalecisi Abdurrahman es-Sinabi'den uzaktan gelen şutlarla mücadele konusundaki yeteneklerini geliştirmesini istedi.

Bu açıklama, es-Sinabi'nin Roshn Ligi'nde Ahli'nin 3-2 kazandığı Feyha maçında ceza sahası dışından bir gol yemesinin ardından geldi.

Bu galibiyetle puanını 18'e yükselten Ahli, lig puan tablosunda dördüncü sıraya yükselirken, Feyha 7 puanda kalarak on dördüncü sırada yer aldı.

Es-Salimi, "Rotana Sport ma'a Velid" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Abdurrahman es-Sinabi, Ahli gibi büyük bir kulüpte oynuyor, peki neden her 3 günde bir aynı şekilde gol yerken, kendisini sadece izlemekle yetinir halde görüyoruz?"

Şöyle devam etti: "Tüm rakipler artık es-Sinabi'ye karşı ister durgun ister hareketli toplardan olsun ceza sahası dışından şut çekmeye odaklanır oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "En kötü şey, Ahli gibi büyük bir kulüpte oynayıp hem rakipler hem de taraftarın için belirgin bir zaaf noktası olmandır. Bu durumun geliştirilmesi gerekiyor."