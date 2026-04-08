Tekmeler ve kışkırtmalar... Simeone'nin Lamine Yamal'ı durdurma planı ortaya çıktı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak beklenen karşılaşmada Lamine Yamal'ı durdurmaya yönelik planının ana hatları ortaya çıktı.

Barcelona, Çarşamba akşamı çeyrek finalin ilk ayağında Atlético'yu ağırlayacak. İkinci maç ise önümüzdeki hafta "El Rojiblancos" stadyumunda oynanacak.

Katalan "Sport" gazetesinin haberine göre, Simeone oyuncularına Yamal'a sadece teknik açıdan değil, onu kışkırtmaya çalışarak, tekme ve darbe atarak ve ilk dakikalardan itibaren fiziksel ve psikolojik baskı uygulayarak erken baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.

Gazeteye göre bu stratejinin amacı, genç kanat oyuncusunu sarı kartla sonuçlanabilecek hatalar yapmaya zorlamak. Özellikle de Yamal, 14 Nisan'da oynanacak rövanş maçında forma giyememek için sadece bir sarı karttan uzak durumda.

Raporda, Atlético'nun sadece sahada Yamal'ın tehlikesini durdurmakla kalmayıp, aynı zamanda Barcelona'yı bu belirleyici maçta en önemli silahlarından birini mahrum bırakmaya çalışması nedeniyle, karşılaşmanın erken saatlerinden itibaren gergin bir atmosferin yaşanabileceğine işaret edildi.

18 yaşındaki Yamal, Barcelona ile dikkat çekici bir sezon geçiriyor. Çeşitli turnuvalarda 41 maça çıkan Yamal, bu maçlarda 21 gol attı ve 16 asist yaptı.

