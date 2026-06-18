Teklif reddedildi... 100 milyon avro, Liverpool'un Dünya Kupası yıldızını kadrosuna katması için yeterli değil

Alman basında yer alan bir habere göre, Liverpool, Leipzig’in yıldızı Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomandi’yi kadrosuna katmak için ilk resmi teklifini sundu.

"Sky Sport Almanya" ağından gazeteci Philipp Hinz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, teklifin ikramiyeler dahil 100 milyon avroya yaklaştığını, bunun yaklaşık 90 milyon avro sabit tutar, 10 milyon avro ise ek ödemeler ve teşviklerden oluştuğunu belirtti.

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Teklifin yüksek olmasına rağmen Leipzig, Liverpool’a red cevabı verdi; Alman kulübü, Fildişili oyuncuyu en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

Hentsche, Leipzig için kabul edilebilir herhangi bir teklifin 100 milyon euro barajını açık bir farkla aşması gerektiğini ekledi ve kulübün Diomande’nin sözleşmesini iyileştirmeyi ve maaşını artırmayı planladığını belirtti.

Buna karşılık Liverpool, ilk teklifi reddedilmesinin ardından, özellikle geçen sezonun sonunda Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın ayrılmasının ardından hücum hattını güçlü transferlerle güçlendirme çabaları kapsamında, yakında yeni ve iyileştirilmiş bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz kulübü, oyuncunun kişisel şartlarını çok iyi biliyor ve Leipzig ile transfer bedeli konusunda bir anlaşmaya varılması şartıyla, bu konuda herhangi bir zorluk yaşanmayacağını öngörüyor.

Öte yandan, Paris Saint-Germain, Dünya Kupası'nın ilk turunda Fildişi Sahili'nin Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği maçta parlayan bu yıldızla ilgilendiğine dair önceki haberlere rağmen, şu ana kadar Yan Diomande ile sözleşme imzalamak için herhangi bir resmi teklifte bulunmadı.