Telekom Cup adıyla markalanan bu hazırlık maçının arka planı, Julian Nagelsmann’ın 2021 yazında Münih’e transferine dayanıyor.

Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, o dönemde Bayern Münih’e imza atması için Leipzig ile olan sözleşmesinden 25 milyon euroluk yüksek bir bonservis bedeliyle çıkarılmıştı. Buna ek olarak iki kulüp, yakın gelecekte bir hazırlık maçı oynama konusunda da anlaşmıştı.

Bu anlaşma şimdi hayata geçiriliyor. Karşılaşma Münih’teki Allianz Arena’da oynanacak ve elde edilen tüm gelirlerin de Bayern Münih’e gitmesi bekleniyor. Leipzig ise bu konuda herhangi bir kâr payından feragat ediyor.

Hazırlık maçı, Max Eberl’in Bayern Münih transferine de mi dahil edildi?

Kicker’in haberine göre, iki kulüp arasında daha önceki bir anlaşmaya dahil edilen tek hazırlık maçı da bu olmayacak. Bayern’in mevcut sportif direktörü Max Eberl, Mart 2024’te Säbener Straße’de imza attığında resmî olarak hâlâ RB Leipzig ile sözleşme altındaydı. Buna göre Alman devi, bu süreçte RB Leipzig’e bir hazırlık maçı sözü verdi; ancak bu kez maç Leipzig’de oynanacak.

Genel olarak bakıldığında, Saksonya ekibinin yöneticileri böyle bir modeli benimsemiş gibi görünüyor. Bild’e göre Manchester City (Josko Gvardiol’un 2023’teki transferi nedeniyle), Barcelona (Dani Olmo, 2024) ve Manchester United’a (Benjamin Sesko, 2025) karşı oynanacak yüksek profilli hazırlık maçları da hâlâ beklemede. Ayrıca Kicker’in aktardığı bilgilere göre Leipzig ile Real Madrid, Yan Diomande’nin transferi nedeniyle bir hazırlık maçı düzenlemeyi planlıyor.

Hem Bayern Münih hem de Leipzig için bu doğrudan karşılaşma, yeni sezonun resmî başlangıcı öncesindeki son ciddi prova niteliğinde. RB Leipzig, 22 Ağustos Cumartesi günü DFB-Pokal’in ilk turunda Eintracht Trier deplasmanına çıkarken, Bayern Münih ise sadece birkaç saat sonra DFL-Supercup’ta Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.