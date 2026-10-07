Suudi Arabistan Millî Takımı menajeri Fahd el-Müferric, Suudi Arabistan'ın tarihinde dördüncü kez Arap Körfezi Kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, bu başarının grubun büyük çalışmasının bir sonucu olarak elde edildiğini ifade etti.

El-Müferric, birçok disiplin kuralı getirmişti; bunların en dikkat çekeni Suudi Arabistan'ın yıldızlarının gece yarısından sonra telefonlarını kullanmasına izin vermemek ve kamp başında Musab el-Cüveyr'i kadro dışı bırakmaktı.

Ayrıca okuyun: "Millî takımı bırakmayacağım": Messi, emekliliğini açıkladığı gecede dünyanın karşısında sessizliğini bozdu

El-Müferric, şampiyonluğu kazandıktan sonra Katar'ın "el-Kass" kanal ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Millî takım oyuncularına her zaman şunu söylerim: Kibirli olmamalısınız; bir oyuncu olarak ne kadar yükselirseniz yükselin, alçakgönüllü olmalı ve büyüklenmemelisiniz."

Şöyle devam etti: "Biz tek yıldızlı bir takım değiliz; bunun kanıtı da şampiyonluğun kazanılması ve tüm oyuncuların sergilediği muhteşem ruhtur. Her şey için onlara teşekkür ediyorum."

Bazıları, Fahd el-Müferric'in açıklamalarını Musab el-Cüveyr'e yönelik üstü kapalı bir mesaj olarak yorumladı; özellikle de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun kadro dışı bırakılmanın gerçek sebebini açıklamayı reddetmesi nedeniyle.

Belirtmek gerekir ki Suudi Arabistan Millî Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek Körfez Kupası'nı tarihinde dördüncü kez kazandı.