Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin açılışında deplasmanda Fin ekibi KuPS'u 4-2 yenerek elde ettiği büyük zafer, oradaki basını meşgul eden tek olay değildi; Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın forması geniş yankı uyandıran heyecanlı bir bilmeceye dönüştü.

Salah'ın dikkat çekici bir performans sergilediği, bir gol atıp bir asist yaparak takımını zafere taşıdığı maçın ardından gözler yeşil sahadan soyunma odasının kulislerine, özellikle de ünlü forma değişimi törenine çevrildi.

Firavun'un formasını kim kazandı?

Türk "61saat" sitesinin aktardığı Finlandiya resmi yayın kuruluşu Yle, taraftarların ve basının sorduğu basit bir soruyla başlayan ilginç bir hikâyeye ışık tuttu: Muhammed Salah'ın formasını alan şanslı futbolcu kim?

Her şey, takım kaptanı Petteri Pennanen'in Mısırlı yıldızın formasını kazanan kişi olduğunu doğrulayan genç KuPS oyuncusu Samuel Pasanen ile başladı.

Ancak kaptanın cevabı gizemi ve heyecanı daha da artırdı; şakacı bir tavırla ve kurnaz bir gülümsemeyle şöyle yanıt verdi: "Benim olabilir, benim olmayabilir."

Bu esprili açıklama daha fazla spekülasyonu alevlendirdi; ta ki üçüncü bir takım arkadaşından netlik gelene kadar.

Sürpriz: Bir değil iki forma!

KuPS oyuncusu Aksel Buko gerçeğin tamamını ortaya koydu ve kaptan Pennanen'in gerçekten Salah'ın formasını aldığını, ancak kendisinin de Mısırlı yıldızın bir başka formasını aldığını doğruladı.

Fin gazetesi Sanoma'nın aktardığı açıklamalarda Buko olayın detaylarını şöyle anlattı: "Salah'ın birden fazla forması vardı, sanırım ikimiz de maçta giydiği formalardan birini aldık."

Bu açıklamayla sır çözüldü ve Muhammed Salah'ın maç boyunca iki farklı forma kullandığı, bunların da KuPS'un iki futbolcusunda son bulduğu ortaya çıktı. Böylece forma, sadece bir hatıra olmaktan çıkıp Fin basınında anlatılan bir hikâyeye dönüştü; başrolünde ise sahanın içinde ve dışında tüm ilgiyi üzerine çeken Mısırlı yıldız vardı.



