Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), şampiyonluğu Fas'a veren kararı bozarak Senegal'i yeniden 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan etti. Mahkeme, oybirliğiyle aldığı kararda, Senegal'in ocak ayında Rabat'taki olaylı finalde protesto amacıyla sahayı terk etmesinin ardından maçı yeniden başlatma konusunda hakemin “tek yetkili” olduğuna hükmetti.

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CAS, şampiyonluğu Fas'a veren kararı bozdu

Senegal, 2025 şampiyonluğunun elinden alınmasına yol açan karara karşı yaptığı itirazı kazandı ve yaklaşık 10 ay süren hukuki mücadele sona erdi. Senegal, ocak ayındaki finalde ev sahibi Fas'ı uzatmalarda Pape Gueye'nin attığı golle 1-0 yenmişti.

Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) itiraz kurulu, 17 Mart'ta Senegal'in protesto amacıyla sahayı terk ederek turnuva kurallarını ihlal ettiğine hükmetmiş ve maçı 3-0 Fas'ın lehine tescil etmişti. BBC Sport'a göre üç üyeli CAS heyeti, davayı 8 Ekim'de Lozan'da görüştü.

Hakemin tek yetkili olması belirleyici oldu

Heyet, Senegal sahaya döndükten sonra hakem Jean-Jacques Ndala'nın maçı yeniden başlatma kararını oybirliğiyle destekledi. CAS, açıklamasında “maçı yeniden başlatma ya da durdurma kararının kesin olarak yalnızca hakemin yetkisinde olduğunu” belirtti.

Açıklamada, “Hakem, oyunu yeniden başlatmak için düdüğünü çalarak maçın devam etmesi için gerekli koşulların sağlandığına karar verdi. İki takım da yeniden sahadaydı ve ikisi de devam etmek istediğini ifade etmişti” denildi.

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Olaylı finalde neler yaşandı?

Tartışma, ikinci yarının uzatma dakikalarında patlak verdi. Senegal'in Ismaila Sarr'ın kafa vuruşuyla bulduğu gol, Achraf Hakimi'ye yapılan faul nedeniyle iptal edildi. Kısa süre sonra Ndala, Brahim Diaz'ın El Hadji Malick Diouf tarafından çekilmesi üzerine Fas lehine penaltı verdi. Senegal'in o dönemki teknik direktörü Pape Thiaw, protesto amacıyla birkaç oyuncuyu tünele götürdü.

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Maç, 15 dakikadan uzun süren aranın ardından yeniden başladığında Diaz'ın Panenka tarzı penaltısını Edouard Mendy kurtardı. Gueye ise uzatmalarda golü attı. CAS kararının ardından CAF Başkanı Patrice Motsepe, mahkemenin kararına uyma sözü verdi ve uzun süredir devam eden anlaşmazlık sona erdi.

Senegal kutluyor, Fas'tan henüz açıklama yok

Senegal Futbol Federasyonu, kararın ardından sosyal medyada kupanın kaldırıldığı bir fotoğrafı “Yine ve daima Afrika şampiyonuyuz” notuyla paylaştı.

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Fas Futbol Federasyonu henüz açıklama yapmadı. Kararın Fas taraftarları arasındaki tartışmayı sona erdirmesi de pek olası görünmüyor. İki ülke de turnuvanın 2027'deki organizasyonuna katılma hakkını şimdiden elde etti.