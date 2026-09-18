Tottenham Hotspur'un eski profesyonel futbolcusu, bir dönem İngiltere'nin en üst liginde 93 maça çıkmıştı. Spurs'ün kötü sezon başlangıcının ardından şu anda yalnızca 17. sırada yer almasını ise Premier League'deki olağanüstü rekabet ortamına bağlıyor.

talkSPORT'a konuşan O'Hara, "Premier League bir Süper Lig gibi. Kimse onunla boy ölçüşemez" dedi. İngiltere'nin bir başka eski 21 yaş altı milli oyuncusu Jason Cundy'nin, Tottenham'ın Bundesliga'da kaçıncı sırada yer alacağını sorması üzerine O'Hara, "İkinci sırada derdim ama Bayern Münih ile şampiyonluk yarışı verirlerdi" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki isim sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligue 1'de PSG ile Tottenham başa baş giderdi, LaLiga'da ise üçlü bir yarış olurdu (Barcelona ve Real Madrid ile birlikte; ed. notu). Tottenham taraftarı olabilirim ama Bournemouth için de aynı şeyi düşünüyorum. Spurs, Bundesliga'yı yüzde 100 kazanabilir. Sadece Bayern Münih'i yenmeniz gerekiyor, bu yeterli. LaLiga'da üç iyi takım olurdu; bu da Premier League'in gücünü gösteriyor."

Şüpheci yaklaşan Cundy araya girip Atletico Madrid'in ne olacağını sordu. Sonuçta Rojiblancos, geçen sezon Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi'nden elemişti. O'Hara, Diego Simeone'nin çalıştırdığı Şampiyonlar Ligi yarı finalistini değerlendirirken, "Onlar zayıf" hükmünü verdi. "Sadece zayıf bir ligde oynadıkları için iyi görünüyorlar. Biz orada üçüncü olurduk. Anlattıklarımın saçmalık olduğunu düşünmüyorum."

Serie A hakkında da pek olumlu düşünmüyor: "Premier League diğer herkes için fazla güçlü. Dün gece Milan'ı (Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-0 kaybederken; ed. notu) izledim, tam anlamıyla berbatlardı." Bu yüzden Avrupa Ligi'nin de çok sıkıcı olduğunu söyledi: "İngiliz takımları zaten finale çıkıyor."

Geçen sezon Avrupa'nın en önemli ikinci kupasını gerçekten de Premier League temsilcisi Aston Villa kazanmıştı. Birmingham ekibi finalde SC Freiburg'u mağlup etmiş, daha önce ise Nottingham Forest bir başka İngiliz kulübü olarak yarı finale yükselmişti.

Ancak 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde durum farklıydı. Budapeşte'deki finalde İngiltere şampiyonu Arsenal'i mağlup eden PSG kupaya uzandı. Buna rağmen Premier League'den yalnızca bir başka takım, Liverpool, Devler Ligi'nde çeyrek finale kalabildi.

Tottenham Premier League'de sezona nasıl başladı?

Yine de İngiltere ligi hâlâ Avrupa'nın en güçlü ligi olarak kabul ediliyor. Bunda kulüplerin devasa mali gücünün de payı var. Geride kalan transfer döneminde 20 kulüp, adeta bir alışveriş çılgınlığı içinde yeni oyuncular için 3,77 milyar euro harcadı; bu rakam Bundesliga kulüplerinin harcadığının yaklaşık beş katı.

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O'Hara'nın gönül verdiği kulüp Tottenham da ciddi yatırım yaptı ve 202 milyon euro karşılığında orta saha yıldızları Sandro Tonali'yi (26, Newcastle United'dan geldi) ve Mateus Fernandes'i (21, West Ham United'dan geldi) ayrıca kanat oyuncusu Savinho'yu (22, Manchester City'den geldi) kadrosuna kattı. Ancak bunun karşılığı sonuçlara henüz yansımış değil: Roberto De Zerbi'nin takımı, dört maç sonunda hâlâ ilk galibiyetini bekliyor ve iki puanla, henüz gol atamadan düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.