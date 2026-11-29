Cezayir temsilcisi USM Alger ile Tunus ekibi CS Sfaxien, CAF Konfederasyon Kupası'nın grup aşamasına kusursuz bir başlangıç yaptı. İki takım da açılış haftasında değerli galibiyetler aldı. Ahmed Khaldi'nin son dakikalarda attığı kritik gol ve Tunus ekibini 3 puana taşıyan milli yıldız Ali Maâloul'un belirleyici katkısı galibiyetlerin anahtarı oldu.

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Dördüncü grubun ilk haftasında USM Alger, Mali ekibi Real Bamako engelini aşarken CS Sfaxien de Mozambik temsilcisi Black Bulls karşısında önemli bir galibiyet aldı. Böylece iki takım grubun zirvesini erkenden paylaştı ve rakiplerine, tur bileti mücadelesindeki iddialarına dair güçlü bir mesaj verdi.

Cezayir temsilcisi USM Alger, grup aşamasına CAF Konfederasyon Kupası'nın ilk haftası kapsamında pazar akşamı 5 Temmuz Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Mali ekibi Real Bamako'yu 1-0 yenerek değerli bir galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekip üstün taraf olmasına ve maçı erken koparmak istemesine rağmen skor uzun süre 0-0 devam etti. Mali ekibi direnç göstererek USM Alger'in tehlikesini sınırlamaya çalıştı. USM Alger ise kıta turnuvasına ideal bir başlangıç yapmasını sağlayacak golü bulmak için rakibinin savunmasında boşluk aradı.

Cezayir ekibi, baskısını galibiyet golüne çevirmek için 80. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı. Ahmed Khaldi, Real Bamako ağlarını havalandırarak takımına 3 değerli puan kazandırdı ve son dakikalarda takımını karmaşık hesaplardan kurtardı.

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Bu gol, USM Alger'in taraftarı önünde kazanma konusundaki ısrarını ödüllendirdi ve takıma grup aşamasının devamı öncesinde önemli bir moral desteği sağladı. Üstelik açılış haftasında 3 puan almak, grup liderliği yarışında önemli bir adım anlamına geliyor.

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USM Alger teknik direktörü Lamine N'Diaye, kalede Oussama Benbot'u tercih etti. Savunmada ise Rayan Mahrouz, Achraf Abada, Chi Malone ve Haithem Loucif görev yaptı.

Orta sahada Aimé Tendeng, Dhirar Bensaadallah ve Abderraouf Benguit forma giyerken hücum hattında Ahmed Khaldi, Mohamed Amine Ramdaoui ve Jilas Guenaoui üçlüsü yer aldı.

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Öte yandan Real Bamako, kalede Youssouf Koïta ile sahaya çıktı. Savunmada Emile Koné, Sissoko, Maïga ve Keita, orta sahada ise Diallo, André Kamaté ve Diallo görev aldı.

Mali ekibinin teknik direktörü Bai Ba, hücumda Fousseyni Tangara, Aboubacar Junior Traoré ve Coulibaly'ye şans verdi. Ancak takımının çabaları Cezayir'den mağlubiyetle dönmesini engellemeye yetmedi.

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Ali Maâloul, CS Sfaxien'i değerli bir galibiyete taşıdı

Birinci grubun bir diğer maçında Tunus temsilcisi CS Sfaxien, Tunus topraklarında oynanan karşılaşmada Mozambik ekibi Black Bulls'u 1-0 yenerek turnuvaya önemli bir galibiyetle başladı.

Milli yıldız Ali Maâloul, Tunus ekibinin galibiyetinin şifresi oldu. Hakemin ev sahibi lehine verdiği penaltıyı 33. dakikada başarıyla kullanan CS Sfaxien kaptanı, maçın tek golünü atarak takımını öne geçirdi.

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Maâloul'un golü ev sahibine erken bir üstünlük sağladı. Bu üstünlük, takımın maçın temposunu kontrol etmesine ve rakibin beraberlik arayışlarına karşılık vermesine yardımcı oldu. CS Sfaxien, son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu.

Bu galibiyetle CS Sfaxien, teknik direktör Mohamed Kouki yönetiminde kıta macerasındaki ilk 3 puanını iç saha ve taraftar avantajından yararlanarak aldı. Takım, bir üst tura yükselme iddiasını güçlendiren olumlu bir başlangıç yaptı.

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USM Alger ve CS Sfaxien zirvede

Açılış haftasının sonuçlarıyla USM Alger ve CS Sfaxien, 3'er puanla birinci grubun zirvesini paylaştı. Cezayir ekibi averajla önde yer alırken puanı bulunmayan Black Bulls ve Real Bamako sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada kaldı.

CAF Konfederasyon Kupası'ndaki bir diğer maçta ise Maniema Union, pazar akşamı Şehitler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Singida Black Stars'ı 2-0 mağlup etti. Kongo ekibi böylece turnuvaya olumlu bir başlangıç yaptı.