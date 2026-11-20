Eski Real Madrid forveti Michael Owen, GOAL’e yaptığı açıklamada Vinicius Junior’ın hâlâ “dünyanın en iyilerinden biri” olduğunu ve 2027’de Ballon d’Or için yarışabileceğini söyledi. Ancak Owen’a göre Brezilyalı forvet, Santiago Bernabeu’da Jose Mourinho tarafından yedek de bırakılabilir. Güney Amerikalı yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta yalnızca bir gol kaydetti.

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Brezilya için goller var, Real Madrid için yok

Vinicius’un tek golü, kazançlı yeni bir sözleşmeye imza atmasının ardından 26 Ağustos’ta geldi. Hücumun son bölümünde belirleyici katkı sağlamayı kendine görev edinen süratli kanat oyuncusunun gol katkısı o tarihten bu yana kesildi. Rakip savunmalar, 2026-27 sezonunda onun yarattığı bariz tehdidi büyük ölçüde durdurdu.

Millî takım düzeyinde ise işler daha iyi gitti. Kasım ayındaki millî maç arasında Vini, Brezilya formasıyla çıktığı iki maçta beş gol attı . Japonya karşısında iki, Singapur karşısında ise üç gol kaydetti.

Vinicius yeniden formunu bulmuş olabilir. Madrid, yıldız oyuncusunu İspanya’nın başkentinde yeniden ağırlamaya hazırlanırken bunun böyle olmasını umuyor. Kulüp, süratli 7 numaralı oyuncusunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Altın Top adayı hâline geldiğini gördü.

Vini hâlâ Ballon d’Or adayı mı?

Owen, Vinicius’un önümüzdeki 12 ay içinde bu ödüller için yeniden yarışabileceğine inanıyor. 26 yaşındaki oyuncunun formu ve rakiplerinin onu çözmüş olup olmadığı sorulan eski Madrid forveti, Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren farklı çevrim içi casinoları anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platform olan Casino.org’u temsilen GOAL’e şunları söyledi: “Dünyanın en iyilerinden biri, değil mi?

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“Gelecek yıl Ballon d’Or’u kim kazanabilir diye baktığınızda, gerçekçi bir kazanma şansı olduğunu düşündüğünüz muhtemelen yalnızca beş altı oyuncu var. O da onlardan biri.

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“Böyle üst düzey oyuncularınız varsa onlardan verim almanın yolunu bulmanız gerekir çünkü böylesi oyuncular kolay yetişmiyor. Onlar nesilde bir görülen yetenekler.

“Evet, şu ana kadar iyi bir sezon geçirmiyor ama bu değişebilir. Tek sezonluk bir çıkış yapmış biri değil. Yıllardır kendini kanıtladı, değil mi? Gerçekten iyi bir oyuncu.”

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Mourinho, Vinicius’u yedek bırakabilir mi?

Vinicius’un yeteneği tartışılmaz olsa da Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi isimlerin yanında Real Madrid’e daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Real Madrid kadrosunda gol atması ve asist yapması için yer alıyor.

Madrid teknik direktörü Mourinho, düşen standartları kabul edecek türden bir teknik adam değil. Owen, ligdeki ve kıta turnuvalarındaki performansı iyileşmezse Vini’nin talepkâr Portekizli tarafından yedek bırakılma riski taşıyıp taşımadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Kesinlikle.

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“[Mourinho] muhtemelen aranızın bozulmasını isteyeceğiniz biri değil, öyle değil mi? Bazı türden karşı karşıya gelmelerden de hoşlandığına eminim. Kim bilir? O kulüp bazen kendi bildiğini okuyor!”

Real Madrid’in fikstürü: Barcelona’yı takip ediyor

Real Madrid, cumartesi günü Celta Vigo’yu ağırlayarak yeniden sahaya çıkacak. Celta Vigo, yıllar içinde Vinicius’un en çok gol attığı rakiplerden biri olmadı. Brezilyalı oyuncu, lig ve kupa müsabakalarındaki 15 karşılaşmada beş gol kaydetti.

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Bernabeu’da sahaya çıktığında yeniden form tutmayı umacak. Mourinho’nun takımının ilhama ihtiyacı var . Real Madrid, La Liga tablosunun zirvesinde üç puan farkla önde bulunan El Clasico rakibi Barcelona’yı yakından takip etmeye çalışıyor.