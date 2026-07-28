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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Tek galibiyet aldı: Al Ahly, Portekiz kampını yeni bir puan kaybıyla kapattı

Al Ahli
Fulham
Premier Lig
Suudi Arabistan
İngiltere

Dostluk maçlarının sonuçları "asil"in sezonunu etkiler mi?

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, yeni futbol sezonu 2026-2027 hazırlıkları kapsamındaki yurt dışı kampını yeni bir sonuçsuzlukla tamamladı ve ikinci galibiyetini almayı başaramadı.

Al-Ahli, bugün salı günü İngiliz ekibi Fulham ile karşı karşıya geldiği maçta 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma, takımın yeni sezon öncesi Avusturya ve Portekiz'deki yurt dışı kampında oynadığı altıncı ve son hazırlık maçıydı.

Maçta skoru açan taraf, 20. dakikada Brezilyalı forveti Ricardo Matias ile Al-Ahli oldu. Ancak İngiliz ekibi, ilk yarının bitimine dakikalar kala beraberliği yakaladı.

Bu maç, Al-Ahli'nin bugün salı günü oynadığı ikinci karşılaşmaydı; takım öğle saatlerinde Portekiz ekibi Portimonense'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Fulham maçında asli oyuncuların büyük çoğunluğu normal şekilde forma giyerken, Portimonense maçında yabancı oyunculardan yalnızca Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno sahaya çıkmıştı.

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Böylece Al-Ahli, Avusturya ve Portekiz'deki yurt dışı kampını tek galibiyetle tamamlamış oldu. Bu galibiyeti de ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Saalfelden karşısında 8-0'lık skorla elde etmişti.

Ardından Al-Ahli, Alman ekibi Holstein Kiel, Portekiz ekipleri Vitória Guimarães ve Portimonense karşısında 3 yenilgi aldı; Portekiz ekibi Rio Ave ve İngiliz ekibi Fulham ile de karşılıklı gollerle berabere kaldı.

Suudi Arabistan ekibinin, yeni sezon öncesi ülkedeki son hazırlıklarını yapmak üzere önümüzdeki birkaç saat içinde Cidde şehrine dönmesi bekleniyor.

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