Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, birlikte akşam yemeği yemek istediği 4 yıldızı seçti ve listenin başında idolü, Real Madrid efsanesi ve mevcut Al-Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo yer aldı.

Mbappe şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile dördüncülüğü elde ettikten sonra, Zinedine Zidane'ın yeni teknik yönetimi altında Fransa Milli Takımı'nda bulunuyor.

Kylian Mbappe, bugün salı günü "The Athletic" gazetesine konuştu ve sportif başarıları hakkında sorulan birçok sorunun ardından, hayalindeki akşam yemeği soruldu.

Birlikte akşam yemeği yemek istediği yıldızları saymasını istediklerinde, Real Madrid'in golcüsü, Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şu isimleri andı: Michael Jordan (basketbol efsanesi), Serena Williams (tenis efsanesi), Rihanna (şarkıcı) ve idolü Cristiano Ronaldo.

Mutfaktaki becerilerinin farkında olan Fransız Milli Takımı kaptanı, misafirlerini uyarmayı tercih ederek şöyle dedi: "Ben yemek yapmam. Başlarsam, herkes evine koşar. Belki bir şeyler sipariş ederiz?".

Şunları ekledi: "Michael Jordan benim için bir ilham kaynağı. Onunla bir kez karşılaştım ve kariyerini konuşmak için onu daha fazla görmek isterim. Cristiano Ronaldo benim idolümdü, şimdi ise arkadaşım ve bana tavsiyeler vermesi için onunla vakit geçirmeyi seviyorum, beni destekliyor ve onu her zaman destekleyeceğimi biliyor. Serena Williams, çünkü hayran olduğum bir sporda ondan çok şey ilham almak istiyorum. Ve belki daha sonra Rihanna. Rihanna'yı seviyorum".

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