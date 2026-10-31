Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Roshn Ligi'nin 12. haftasında bugün cumartesi akşamı oynanacak Feyha maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Maç kadrosunda, geçen haftaki Kadisiye maçına kıyasla tek bir değişiklik dikkat çekti; Sultan Mendeş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin yerine kadroya girdi.

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Hilal ayrıca, birkaç gün önce sakatlığından kurtulan yıldızı Salem el-Devsari'nin yokluğundan da muzdarip. El-Devsari, Hazm ve Kadisiye karşılaşmalarında yedek olarak oynamış, Asya Elit Ligi'nde Şimal karşısında ilk 11'de sahaya çıkmış, ardından yeni bir kas sakatlığı yaşamıştı.

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Hilal, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Feyha karşılaşmasına 27 puanla üçüncü sırada girerken, Feyha cumartesi akşamı başlayacak maç öncesinde 6 puanla on altıncı sırada yer alıyor.

Hilal'in ilk 11'i

Kaleci: Yassine Bounou.

Savunma: Mohammed Mahziri - Hassan Tembekti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez.

Orta saha: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Nasser el-Devsari.

Hücum: Sultan Mendeş - Ollie Watkins - Crysencio Summerville.