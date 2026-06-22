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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tek değişiklik… Álvarez yedek kulübesinde, Messi ise Avusturya karşısında Arjantin kadrosuna liderlik ediyor

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
L. Messi
J. Alvarez
Arjantin
Avusturya
ABD

Liderlik Sitesi

Jualian Álvarez, 2026 Dünya Kupası’nda üst üste ikinci maçta Arjantin milli takımının yedek kulübesinde yer alırken, Lionel Messi ise bugün Pazartesi günü Avusturya ile oynanacak maçta “Tango Dansçıları”na liderlik edecek.

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası 10. Grubu'nun ikinci turunda, ABD'nin Dallas kentindeki stadyumda Avusturya ile karşılaşacak.

Arjantin, Messi'nin attığı üç gol sayesinde Cezayir'e karşı ilk maçında galip gelmişti; Avusturya ise Ürdün'ü 3-1 mağlup etmişti. İki takım bugün grup liderliği için mücadele edecek.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Cezayir maçında sahaya çıkan kadrosunda tek bir değişiklik yaptı ve Cezayir maçında sakatlanan Gonzalo Montiel'in yerine sağ bek Nahuel Molina'yı kadroya dahil etti.

Takımın tam kadrosu şu şekildeydi:

Dünya Kupası
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Arjantin
ARG
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Avusturya
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Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Molina, Romero, Martínez, Medina.

Orta saha: Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Forvet: Messi, Lautaro Martínez.

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