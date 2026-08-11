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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Tek dakika bile oynamadı: Kadisiye, adı sanı bilinmeyen Ganalı oyuncudan 5 milyon euroyu nasıl kazandı?

Transfers
Al Qadsiah
Premier Lig
J. Afriyie
Genk
Suudi Arabistan
Gana
Belçika

Suudi kulübü güçlü yatırımlarını sürdürüyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, kendisiyle tek dakika bile sahaya çıkmayan gözlerden uzak bir Ganalı oyuncu sayesinde yalnızca bir buçuk yıl içinde büyük bir ekonomik kâr elde etti.

Hikaye, Al-Qadsiah'ın Gana İkinci Ligi'nde mücadele eden Thoughts kulübünden henüz 18 yaşındaki Ganalı forvet Jerry Afriyie'yi 1 milyon eurodan daha düşük bir bedelle kadrosuna kattığı 2025 kışına dayanıyor.

Onunla anlaşmasından yalnızca iki gün sonra Al-Qadsiah, Afriyie'nin geçen sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Deportivo Lugo'ya kiralandığını açıkladı.

Dönüşünün ardından Ganalı forvet Al-Qadsiah ile sahaya çıkmadı; Suudi kulübü onu bir kez daha, ancak bu kez tam bir sezonluğuna Belçika ekibi La Louvière'e kiraladığını duyurdu.

Güvenilir gazeteci Ben Jacobs, Al-Qadsiah'ın mevcut yaz transfer döneminde Afriyie'nin Belçika ekibi Genk'e 6 milyon euro karşılığında bonservisiyle transferini kabul ettiğini söyledi.

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Bu gelişme, 19 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Belçika Ligi'nde La Louvière ile 25 maça çıkıp 5 gol atarak bir de asist yaptığı dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından geldi.

Böylece Al-Qadsiah, genç Ganalı forvet kendisiyle tek dakika bile sahaya çıkmadan, yalnızca bir buçuk yıl içinde Afriyie'den 5 milyon euro, yani yaklaşık 21 milyon Suudi riyali kazanmayı başarmış oldu.

Bu transfer, Al-Qadsiah'ın izlediği yaklaşımın bir devamı niteliğinde. Kulüp, Arjantinli orta saha oyuncusu Exequiel Fernández'i geçen yaz Bayer Leverkusen'e 25 milyon euro karşılığında satmıştı; oyuncuyu bir yıl önce Boca Juniors'tan 19 milyondan daha düşük bir bedelle kadrosuna katmıştı.

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