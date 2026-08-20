Şok edici bir gelişmede, Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, takım yıldızı Julian Alvarez'e yöneltilen ağır hakaretleri kınamayı reddederek bir tartışma fırtınası başlattı.

Simeone, Malaga karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Wanda Metropolitano'nun güney tribününden yükselen ve maçın bitiminden sonra iki ayrı kez yankılanan hakaret dolu tezahüratlar hakkında kendisine soru sorulduğunda net ve kararlıydı.

Arjantinli teknik direktör, vatandaşını savunmaya veya yaşananları kınamaya çalışmadan yalnızca kısa bir cümle kurarak, "Taraftarlarımıza büyük saygı duyuyorum" demekle yetindi.

Simeone'nin yanıtı kararlı ve şaşırtıcıydı; oyuncusunu savunmadı, hatta tezahüratları duymadığına dair bir imada bile bulunmadı; bu, Arjantinli teknik direktörün rojiblancos taraftarlarıyla doğrudan çatışmadan kaçınmak için sıkça başvurduğu bir taktikti.

Görünen o ki Julian Alvarez ile Atletico Madrid taraftarları arasındaki ilişki geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı; zira taraftarların geniş bir kesimi, Arjantinli forvetin Barcelona'ya olası transferi dosyasını ele alış biçimine artık tahammül edemez hale geldi ve bunu farklı sertlik derecelerinde ve öz denetimden yoksun bir şekilde açıkça dile getirdiler.

Taraftarların gazeteci Alejandro Gallego'nun mikrofonuna verdiği tepkilerde öfkenin dozu giderek arttı; içlerinden biri öfkeyle, "Bırakın Barcelona'ya ya da istediği yere gitsin, yeter ki Atletico Madrid'den uzak olsun" derken, bir diğeri alaycı bir dille, "Carabanchel ile imza atıp La Mina sahasında oynamaya başlasa umurumda değil" dedi; Madrid kulübü ise bu ifadeyi resmi hesapları üzerinden şakacı bir edayla hızlıca reddetti.

Üçüncü bir taraftar ise kararlı bir dille, "Kalmasını istemiyorum. Burada kalmak istemiyorsa, istenmiyor demektir" derken, birçoğu bir ceza olarak kalmasını talep etti ve "Tüm sezonu tribünlerde geçirsin; burada bir dakika bile oynamayı hak etmiyor" şartını öne sürdü.

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Madrid sokakları, Atletico Madrid'in Wanda Metropolitano'da Villarreal'i ağırlayacağı önümüzdeki pazar gününü merakla bekliyor. En önemli soru ise şu: Simeone, Alvarez'i kadroya katma riskini alacak mı? Eğer bu gerçekleşirse, Arjantinli forvet ilk kez takım taraftarlarıyla doğrudan ve gürültülü bir karşı karşıya gelme anıyla buluşacak; Wanda'nın içinden gelen bilgili kaynaklara göre bu taraftarlar, oyuncunun kulübe karşı "haddini aşması" olarak nitelendirdikleri davranışları henüz unutmuş değil.