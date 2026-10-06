Bunu İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport yazdı. Türkiye milli takım oyuncusu, Bianconeri ile sözleşmesini daha şubat ayında 2030'a kadar uzatmış olsa da, bir şartın yerine gelmesi halinde Torino'dan ayrılığı yine de gündeme gelebilir.

Habere göre Juve, takımın bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Yildiz'in ayrılığına destek vermek istiyor. Takım, geride kalan sezonda da sezonun son bölümünde Devler Ligi biletini kaçırmış ve şimdi Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.

Gazete, Yildiz için 100 milyon euro seviyesini alt sınır olarak gündeme getiriyor. İddiaya göre Real, Juve'nin yeniden Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması durumunda tam olarak bu rakamı teklif etmeyi planlıyor ve böylece 21 yaşındaki oyuncu için şansını oldukça yüksek görüyor.

Real Madrid dışında Kenan Yildiz ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

Haberde Arsenal ve Bayern Münih olmak üzere iki kulübün daha adı geçiyor: Ancak Gunners, yaz aylarında Yildiz'in sol kanattaki pozisyonu için Christos Tzolis'i kadrosuna yeni katmıştı. Hücum oyuncusunun yetiştiği Bayern Münih'e, anlaşmazlıkların ardından Torino'ya gitmeden önceki kulübüne dönüşü ise şu an için son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

Yildiz, Serie A'da sezonun ilk haftasında Frosinone karşısında ayağını kırdı ve o tarihten bu yana forma giyemiyor. Torino'da dönüşünün ancak sezonun ilk yarısının sonuna doğru olması bekleniyor; bu nedenle Real gibi ilgilenen kulüplerin önce sezonun ikinci bölümündeki formunu görmeyi beklemesi muhtemel. Yildiz, geçen sezon İtalya birinci liginde 36 maçta 10 gol ve 7 asist üretti. Türkiye formasıyla ise şu ana kadar 31 milli maçta görev yaptı (5 gol).