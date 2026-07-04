Tek bir pozisyon şüphe uyandırıyor: Fas’ın Kanada karşısında beklenen kadrosu

Fas milli takımı, Cumartesi akşamı ABD’nin Teksas eyaletinde Kanada ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçına hazırlanırken, teknik direktör Muhammed Vehbi, “Atlas Aslanları”nı Dünya Kupası’ndaki en önemli galibiyetlerine taşıyan kadroya sadık kalıyor.

"Al-Sharq" kanalının internet sitesine göre, sadece bir oyuncunun maça çıkıp çıkamayacağı konusunda şüpheler var; bu oyuncu, Fas'ın Hollanda ile oynadığı maçta dizinden darbe alan savunma oyuncusu Şadi Riyad.

Wehbe, basına yaptığı açıklamada Şadi Riyad'ın sağlığı konusunda endişeleri gidererek, durumunun ek bir değerlendirmeye tabi tutulacağını belirtti ve şöyle dedi: "Genel olarak tüm oyuncular iyi durumda ve sahaya çıkacak her oyuncu %100 hazır olacak."

Fas teknik direktörü, Kanada savunmasını aşmak ve fark yaratmak için İbrahim Diaz’a güveniyor; savunma ve orta sahanın sağlamlığı ise “Aslanlar”ın en önemli güçlerinden biri olmaya devam ediyor.

Fas’ın muhtemel kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bono

Defans: Ashraf Hakimi, Shadi Riad (Radwan Halhal), Issa Diop, Nasser Mazraoui

Orta saha: Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi

Forvet: Bilal El Khannous, İbrahim Diaz, İsmail Sebari