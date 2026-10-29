Aston Villa'nın eski kıdemli gözlemcisi Bryan King, Belçikalı oyun kurucu Youri Tielemans'ın Manchester United'daki zorlu başlangıcının ardından yazın Villa Park'tan ayrılma kararını şimdiden sorguladığına inanıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester United'ın sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini kullanmasının ardından Midlands'dan Old Trafford'a geçti.

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Belçikalı orta saha oyuncusu yavaş bir başlangıç yaptı

Football Insider'a konuşan King, Belçikalı oyuncunun Manchester'a gitmek yerine Unai Emery'nin iyi giden takımında kalmayı dilemiş olabileceğini öne sürdü. Ayrılmadan önce Midlands'de geçirdiği son sezonda harika bir performans sergilemesine ve etkileyici bir Dünya Kupası geçirmesine rağmen orta saha oyuncusu, yeni kulübündeki 12 maçında beklenen seviyenin oldukça uzağında kaldı. Son dönemde Old Trafford'da daha ileri bir rolde oynatılıyor.

Yaz transferleri Midlands ekibinin yükselişini sağladı

2023'te Leicester City'den bedelsiz olarak Aston Villa'ya katılan Tielemans, üç sezonda 134 maça çıktı ve Avrupa Ligi finalinde Freiburg'a karşı açılış golünü atarak kulübe veda etti.

Taraftarlar onun Villa Park'ta futbolu bırakmasını umsa da kulüp bu yaz elde ettiği geliri iyi değerlendirdi. Cumartesi günü Manchester City karşısında alınan galibiyet sorulduğunda King, Football Insider'a şunları söyledi: “Takıma uyum sağladılar ve çok iyi performans göstermeye başladılar. Villa iyi bir takım gibi görünüyor.

“Man City'nin de iki ya da üç net fırsatı vardı. [Erling] Haaland'ın çizgiden çıkarılan o diğer kafa vuruşu da bunlardan biriydi. Ama o gün Villa, Man City'den kesinlikle daha iyi bir takım görüntüsü verdi.

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“Yaz dönemindeki transferler için de kesinlikle büyük övgüyü hak ediyorlar. Boş durmadılar. Gidip [Morgan] Rogers'tan ve diğer oyunculardan elde ettikleri parayı harcadılar.

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“Eminim Tielemans gibi isimler ‘Keşke kalsaydım’ diye düşünmeye başlamıştır. Bir oyuncu tek başına futbol takımı oluşturmaz.”

Cazip sözleşme teklifine karşı koyamadı

Beklenmedik ayrılığı başlangıçta büyük bir darbe olarak görülse de transfer olmak için kulübü zorlamaması ve kariyerinin son yıllarına girerken kazançlı bir sözleşme imzalaması nedeniyle Villa taraftarları orta saha oyuncusuna pek kırgın değil.

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Tielemans, ağustos ayında Old Trafford'a gitme kararını şöyle açıklamıştı: “Aston Villa'ya çok minnettarım. Onlara dünyaları borçluyum. Harika bir kulüp. Birlikte inanılmaz şeyler başardık ve beni yeniden en iyi seviyeme çıkardılar.

“Ama Villa'nın üzerinde kulüpler var ve Manchester United da bunlardan biri. Her futbolcu için buraya gelmek büyük bir başarı. Bu, kariyerinizde iyi işler yaptığınız anlamına gelir. Ama iş burada bitmiyor. Başarılı olmak istiyorum.”

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Teknik direktör belirsizliği United'daki rolünü gölgeliyor

Old Trafford'da teknik direktör üzerindeki baskı artarken Tielemans'ın United'ın uzun vadeli planlarına nasıl uyacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Michael Carrick'in önümüzdeki haftalarda görevden alınması hâlinde yeni bir teknik direktör, Belçikalı oyuncunun orta sahadaki kullanımını tamamen değiştirebilir. Bu sırada Villa Park'taki eski takım arkadaşları, etkileyici sonbahar performansları ivme kazanırken City karşısındaki ses getiren galibiyetin üzerine koymaya çalışacak.