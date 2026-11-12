Tek bir karar iki krizi birden ateşledi: Zidane, Benzema arayışında Mbappe ile karşı karşıya

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, ön hattı sürükleyebilecek klas bir santrfor bulma konusunda bir meydan okumayla karşı karşıya. Olivier Giroud'nun milli futbola veda etmesinin ardından forvet mevkisini üstlenecek oyuncunun kimliğine dair belirsizlik sürerken, mevcut seçeneklerin de henüz netlik kazanmadığı görülüyor.

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"Marca" gazetesinin haberine göre Zidane, uzun süredir hayranlığını dile getirdiği, hatta Real Madrid'in teknik direktörü olduğu dönemde birlikte çalıştığı tecrübesine dayanarak daha önce Fransız futbol tarihinin en iyi forveti olarak nitelendirdiği Karim Benzema'nın özelliklerine sahip bir santrfor arıyor.

Zidane, 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü Benzema'ya takdim etmiş, ayrıca "L'Equipe" gazetesine verdiği önceki demeçlerinde şunları söylemişti: "Onun en iyisi olduğunu söylemeyi sevmiyorum, çünkü herkesin bir tercihi var. Benim için o Karim, çünkü onunla çalıştım ve değerini biliyorum."

Tarihsel olarak Fransa Millî Takımı, Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry ve David Trezeguet gibi öne çıkan hücum isimlerine sahip oldu; ancak Giroud'nun millî takımdan ayrılması, şu ana dek hiçbir oyuncunun ikna edici bir şekilde dolduramadığı bir boşluk bıraktı.

Zidane, Mbappe'yi kızdırıyor ve yerine bir alternatif arıyor

Didier Deschamps'ın yönettiği son iki büyük turnuvada, yani 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda, eski teknik direktör, asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Kylian Mbappe'yi gerçek santrfor pozisyonunda kullanmak zorunda kalmıştı.

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Ancak Zidane, Fransa'nın teknik direktörü olarak ilk ortaya çıkışından itibaren Mbappe'yi sol tarafta kullanmayı tercih ettiğini ve bunun onun en iyi mevkisi olduğunu düşündüğünü açıklamış, bu görüşünü kasımdaki milli ara için kadrosunu açıklarken de yinelemişti; ardından oyuncu, İtalya karşısında forma giymesini engelleyecek fiziksel sorunlar yaşadı.

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Bu gelişme, Mbappe'nin mevkisinin gerçek santrfordan kanada değiştirilmesinin Real Madrid yıldızını rahatsız ettiğini ve bunun oyuncu ile teknik direktörü arasında örtülü bir gerginliğe yol açtığını belirten Fransız basın haberlerinin ortasında geldi.

İlk kadrosunda Zidane, Rennes ile 21 golle Fransa Ligi gol krallığının zirvesine yerleşerek geçirdiği muhteşem sezonunun ödülü olarak, seçenekleri arasındaki tek uzmanlaşmış gerçek santrfor olan Esteban Lepaul'u çağırmıştı.

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Zidane, oyuncu hakkında şunları söyledi: "Genellikle gördüğümüzden farklı özelliklere sahip. Dar alanlardaki bu tür oyuncuları seviyorum ve kalabalık savunma yapan takımlar karşısında faydalı olabilir. İlgimi çeken bir oyuncu ve onu yakından takip etmek istiyorum."

Hareketleri ve hatlar arasında bağlantı kurabilme kabiliyeti, ayrıca gol içgüdüsü ve atak bitirme yöntemlerindeki çeşitliliği sayesinde Lepaul, Benzema'nın oyun tarzına benzer özellikler sunmaya en yakın mevcut oyunculardan biri gibi görünüyordu.

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Belçika ile oynanan iki maçta ilk 11'de yer aldı ve Türkiye karşısında oyuna sonradan girdi; ancak gol atamadı ve değerlendirmeyi sürdürmek isteyen Zidane'ı ikna etmeye yetecek bir performans sergileyemedi, ardından ayak bileğindeki bir sakatlık onu yeni kadronun dışında bıraktı.

Dembele ve Marcus Thuram: Sakatlıklar nedeniyle elenen seçenekler

Türkiye ve İtalya ile oynanan iki maçta Zidane, aynı zamanda Luis Enrique yönetiminde Paris Saint-Germain'de de üstlendiği bir rol olan sahte santrfor mevkisinde Ousmane Dembele'ye başvurdu.

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Fransa teknik direktörü, tercihinin sebebini şöyle açıkladı: "Çok hareket ediyor ve sürekli mevkisini terk ediyor, aradığımız şey de bu. Bazıları gollere çok bakıyor, ama ben olaylara farklı bir şekilde bakıyorum."

Ancak Dembele de sakatlık nedeniyle ikinci kadroda yer alamadı ve Zidane, kendisine hareket ve mevki değiştirme esnekliği sağlayan bir hücum seçeneğini kaybetti.

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Zidane ayrıca, sezonun son döneminde Lautaro Martinez'in yokluğundan faydalanarak Inter Milan ile altı gol atıp iki gol pası vererek iyi performanslar sergilemesinin ardından, 2026 Dünya Kupası'nda Deschamps'ın kadrosunda yer almayan Marcus Thuram'ı millî takıma geri çağırdı.

Thuram, daha çok hücum geçişlerine dayanması ve oyun kuruluşuna aynı ölçüde katılmaması nedeniyle özellikleri bakımından Benzema'dan farklı olsa da, Zidane onu yakından takip etmek konusunda hevesliydi; ancak sakatlık onu da millî takım kampından ayrılmak zorunda bıraktı.

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Ellye Junior Crupi: Zidane'ın hesaplarına yeni katılan isim

Thuram'ın yokluğunun ardından Zidane, kadrosundaki en dikkat çekici yeni yüzlerden biri olması için, 20 yaşındaki Ellye Junior Crupi'yi Fransa 21 Yaş Altı Millî Takımı'ndan çağırmaya karar verdi.

Crupi, daha önce Portekiz ve Fildişi Sahili'ni temsil etmeyi reddetmiş ve İngiltere Premier Ligi'nde Bournemouth ile 13 gol attığı dikkat çekici bir sezon geçirmesinin ardından millî kariyerini Fransa ile sürdürmeyi seçmişti.

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Oyuncu çoğu zaman Evanilson'un arkasında ikinci forvet mevkisinde görev yapıyor ve hatlar arasında hareket edebilme kabiliyeti, ayrıca nüfuz etme becerileri ile sağ ayağıyla yaptığı güçlü şutlarıyla öne çıkıyor.

Zidane, oyuncunun İtalya karşısında forma giyme olasılığı hakkında şunları söyledi: "İki maçtan birinde ilk 11'de başlayıp başlamayacağını göreceğiz. O bizimle ve neler yaşadığını biliyoruz; ayağındaki bir sakatlık nedeniyle ilk maçını 25 Ekim'e kadar oynayamadı, ama şimdi hazır durumda. Potansiyelini biliyoruz ve bu aşamada bizimle birlikte ve oynamaya hazır."

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Tahminler, İtalya karşılaşmasında santrfor mevkisinde Bradley Barcola'ya güvenilebileceğine işaret ediyor; bu arada Zidane, istediği hücum çözümünü kendisine sunacak ve belki de özellikleri bakımından Benzema'ya yaklaşacak santrforu aramayı sürdürmek için Hugo Ekitike'nin de dönmesini bekliyor.