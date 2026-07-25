Yeni sezonun başlamasından önce Faslı teknik direktör Mohamed Amine Benhachem, Fas ligindeki bir grup yetkin ismiyle teknik ekibini tamamlamasının ardından Modern Sport kulübündeki izini güçlendirmeye devam ediyor. Bu adım, takımı yeniden inşa etme ve Mısır Premier Ligi'nde üst sıralarda mücadele etme projesi kapsamında geldi.

Radio Mars'a göre Modern Sport, Mohamed Amine Benhachem'in tercihine dayanarak "birinci yardımcı antrenör" görevini üstlenmesi için Faslı teknik direktör Bouchaib Lambarki ile anlaştı.

Böylece takımın teknik ekibi dört Faslı ismi barındırır hale geldi; Zouhair Laaroubi kaleci antrenörlüğünü üstlenirken, Taib Lakrouni kondisyon hazırlığının başında bulunuyor.

Bu, çeşitli yerel kulüplerde yürüttüğü ve sonuncusu Olympic Dcheira olan antrenörlük kariyerinin ardından, Bouchaib Lambarki'nin Fas profesyonel liginin dışındaki ilk deneyimi oldu.

Lambarki'nin yeni teknik ekipteki görev tanımı henüz netlik kazanmadı; özellikle Modern Sport'un daha önce Mısır'da bu görev için kullanılan "genel antrenör" unvanıyla aynı pozisyona eski Zamalek yıldızı Mısırlı Ayman Abdel Aziz'i atadığını duyurmuş olması dikkate alındığında.

Modern Sport, geçen haziran ayının ortasında Mohamed Amine Benhachem'i takımın teknik direktörlüğüne getirdiğini açıklamıştı. Bu, sorumluluğu 9 Haziran'da Ahmed Sami'nin yerine devralan Reda Shehata ve teknik ekibiyle olan anlaşmasını sona erdirmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.