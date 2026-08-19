Atlético Madrid, Julian Alvarez meselesini patlak verdiği ilk andan itibaren fiilen kapanmış saydı ve kulübün icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in iki kez yaptığı kamuoyu açıklaması bu kapıyı kesin biçimde kapattı.

Barcelona'nın ilgisine dair her gün süregelen bilgi seline rağmen, gerçekler Atlético Madrid'in tutumundan kıl payı geri adım atmadığını gösteriyor; başından beri hiçbir şey değişmedi.

Bu konuyu dinleyen herkes aynı şeyi söyledi; özel görüşmelerde kulübün futbol direktörü Mateo Alemany'den başlayarak, kulübün en üst düzey iki yöneticisi Enrique Cerezo ve Gil Marin'in kamuoyu önündeki açıklamalarına, hatta Diego Pablo Simeone'nin bizzat kendisine kadar herkes aynı dili konuştu.

Barcelona'nın hayalini engelleyen serbest kalma bedeli

Julian'ın Atlético Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor ve 490 milyon euroluk hayali bir serbest kalma bedeli içeriyor. Barcelona bu meblağı ödemedikçe ayrılmayacak.

Atlético Madrid, tüm bu meseleyi ele alış biçimleri nedeniyle Katalan kulübüyle pazarlık yapmayacağını önceden açıklamıştı. Wanda Metropolitano'da meselenin sportif boyutları aştığı ve kişisel bir mesele haline geldiği açıktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, bunu anlamak için geçen sezona, iki takım arasındaki Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen öncesine dönmek gerekiyor. O dönemde Barcelona cephesinden Deco, Laporta ve Araujo'nun yaptığı açıklamalar hem oyuncuyu hem de Atlético'yu istikrarsızlaştırmıştı.

Daha da önemlisi, oyuncunun yakın çevresinin davranışları Rojiblancos yönetimini ciddi şekilde rahatsız etti; tıpkı Barcelona'nın teklifinin, Atlético'nun Julian'a bağlılığını göstermek için sunduğu teklife kıyasla meblağ ve koşullar açısından çok daha düşük olması gibi.

Buna dayanarak, bu kapının Barcelona'ya ve diğer Avrupa kulüplerine kesin olarak kapanmasıyla birlikte, Arjantinli forvetin gerçekle yüzleştiği anlaşılıyor: 2030 yılına kadar sözleşmesinde kalan uzun dört yıl.

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"Örümcek"in hoşnutsuzluğu gün yüzüne çıkıyor

Oyuncunun kendisi de takımın geri kalanıyla birlikte geçirdiği dokuz gün boyunca hoşnutsuzluğunu göstermeye özen gösterdi. İspanya'ya gelişinden bu yana kimsenin görmediği bir görüntüyle, sakalını tıraş etmiş, sessiz ve kederli bir halde göründü; her antrenman seansı, memnuniyetsizliğini gösterme fırsatıydı.

19 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan oyuncunun resmi fotoğrafı, "Örümcek"in herkese durumunu göstermek için kaçırmadığı fırsat oldu. Son derece ciddi bir ifadeyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti; bu, Julian'ı son derece gülümser gösteren önceki iki sezonun fotoğraflarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Bu durum tezadı daha da belirgin kılıyor ve Arjantinlinin Wanda Metropolitano surları içinde bir memnuniyetsizlik hali yaşadığını doğruluyor.