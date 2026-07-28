Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın ayrılışından bu yana Fransız futbol camiasına hâkim olan belirsizlik durumuna, efsane Zinedine Zidane'ı milli takımın teknik direktörü olarak atayarak son verdi. Zidane, "Horozlar"ın teknik ekibinin başında 14 yıl geçiren Deschamps'ın yerini alıyor ve böylece Real Madrid'deki başarılı deneyiminin ardından teknik direktörlük kariyerindeki ikinci büyük meydan okumaya adım atıyor.

Fransa Futbol Federasyonu'nun açıkladığına göre, Real Madrid'in eski teknik direktörü ve üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi kazanan Zidane, önümüzdeki aydan itibaren Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek. Görevi resmî olarak, önümüzdeki 25 Eylül'de Türkiye'ye karşı oynanacak maçla başlayacak.

Dikkat çeken bir gelişmede, Zidane, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'den destek mesajı aldı. Mbappé, Fransız efsanesinin atanmasını, "Evine hoş geldin" sözleriyle karşıladı; bu, Zidane'ın milli takım yıldızları tarafından ne kadar sıcak karşılandığının açık bir işaretiydi.

Fransa Federasyonu daha önce Mbappé'yi milli takımın resmî kaptanı olarak atadığını doğrulamıştı. Bu adım, Fransız futbol camiasında ve dünya genelinde büyük saygı gören Zidane'ın liderliğinde, genç kuşak Fransız yıldızlara dayanan yeni bir proje inşa etmeyi amaçlıyordu.

Zidane'ın atanması, özellikle Deschamps'ın görev süresi boyunca elde ettiği büyük başarıların ardından, Fransa Milli Takımı tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu başarılar arasında 2018 Dünya Kupası'nı kazanması, 2022 Dünya Kupası finaline ulaşması ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazanması yer alıyor.

Zidane, yeni görevinde büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak. Fransa Milli Takımı'nın son yıllarda ulaştığı yüksek seviyeyi korumak ve kıtasal ile dünya çapındaki turnuvalarda büyük kupalar için rekabet etmeyi sürdürmek zorunda olacak.