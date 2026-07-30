Bayer Leverkusen'da Dünya Kupası'nda forma giydikleri için daha uzun tatil yapma izni alan oyuncular pazartesi günü antrenmanlara başladı. Ancak bir futbolcu görevleri ve antrenmanları yalnızca çok sınırlı ölçüde yerine getirecek; çünkü sonuçta rekor transferin son aşamada bir sakatlık nedeniyle riske atılması istenmiyor.

"Dünya Kupası oyuncularının başlangıcında o da pazartesi günü yer alacak" diyen Bayer sportif direktörü Simon Rolfes, Bildgazetesine Kerim Alajbegovic'i kastetti. Ancak 18 yaşındaki Bosnalının uzun vadede Werkself'te kalması artık en fazla ihtimal dışı görünüyor, çünkü teklif savaşı sonucunda milyonluk transferinin büyük ölçüde kesinleştiği belirtiliyor.

İddiaya göre Kerim Alajbegovic için masaya en yüksek rakamı koymaya hazır olan kulüp Chelsea'ydi: Bild'e göre Blues, ofansif orta saha oyuncusu için 40 milyon euro teklif etti. Bu, Leverkusen'in beklentileriyle örtüşen bir rakam ve Bundesliga'da bir rekor transfer anlamına gelir: Alman futbolunun en üst liginden hiçbir kulüp bugüne kadar bir U19 oyuncusunu daha yüksek bir bedelle ne aldı ne de sattı. Önceki rekor ise 2016'da Renato Sanches için Benfica'ya yaklaşık 35 milyon euro ödeyen Bayern Münih'e ait.

Bayer açısından işin püf noktası ya da çılgın yanı ise Alajbegovic'in kulüp adına henüz tek bir profesyonel dakika bile oynamamış olması. Yani Leverkusen bir kilit oyuncusunu değil, sadece bir vaadini, parlak bir geleceğe dair bir umudu kaybediyor. "Kerim inanılmaz bir gelişim gösterdi. Son derece hırslı ve şaşırtıcı derecede hızlı gelişti" diyen Rolfes, bunu Sport1'e söyledi.

Kerim Alajbegovic, başlangıç zorluklarının ardından çıkışa geçti

Leverkusen'in planı da tam olarak buydu; kulüp, geçen yaz altyapı oyuncusu Alajbegovic'in Salzburg'a gitmesine izin verdiğinde. Avusturya kulübü iki milyon euro ödedi, ancak Werkself sekiz milyon euro karşılığında bir geri satın alma opsiyonu aldı. Ve daha yarım yıl geçmeden Bayer'de herkes bu opsiyonun kullanılacağını anlamıştı. Alajbegovic Salzburg'da çok güçlü bir performans sergiledi, her ne kadar başlangıçta ufak uyum sorunları yaşamış olsa da: "Başta gerçekten zordu: Bir buçuk ay otelde kaldım, orada çok yalnızdım" itirafını Salzburg kulüp medyasına yaptı.

Uyum sağladıktan sonra sahada da işler yoluna girdi: Alajbegovic, Avusturya ekibi adına çıktığı 44 resmi maçta 13 gol ve dört asist üretti; böylece Salzburg'daki döneminin sonunda şu değerlendirmeyi yapabildi: "Buraya gelmek verdiğim en iyi karardı." Alajbegovic, sadece oyuncu olarak değil insan olarak da olgunlaştığını söyledi ve kişisel gelişimine dair açık yüreklilikle bir örnek de verdi: "Kaybetmekten hiç hoşlanmayan biriyim. Bundan gerçekten nefret ediyorum. Bazen bu yüzden çok agresif oluyorum ve bana sakin kalmam gerektiği de öğretildi."

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Bu ara adım onu bu hafta yeniden Leverkusen'e getirdi; artık neredeyse oturmuş bir profesyonel ve Dünya Kupası oyuncusu olarak geri döndü. "Salzburg'a gelmeden önce hâlâ bir çocuktum" diyen Alajbegovic için bu artık geride kaldı. Geçen sezondaki performansı sadece Bayer'in geri satın alma opsiyonunu kullanmasına değil, çok sayıda başka kulübün de onu transfer listesine almasına yol açtı. Buna bir de 18 yaşındaki oyuncunun Bosna Milli Takımı'ndaki performansları eklendi; kendisi burada bugüne kadarki en genç debutan oldu.

Dünya Kupası play-off'larında Galler ve İtalya'ya karşı alınan galibiyetlerde belirleyici bir rol oynadı ve Dünya Kupası'nda da dikkat çekti; buna Katar'a attığı harika gol de dahil. "Ceza sahası dışından da olağanüstü bir şut tekniğine sahip. Onu gerçekten özel yapan da bu" diye övgüde bulundu Rolfes.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kerim Alajbegovic'i çok iyi tanıyor

Alajbegovic'in peşindeki kulübün tam da Chelsea olması tesadüf sayılmaz: Stamford Bridge'de teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso geçti ve İspanyol çalıştırıcı genç oyuncuyu Leverkusen günlerinden tanıyor. Alajbegovic, Alonso döneminde birkaç kez maç kadrosuna girmişti, ancak o dönemde kısa bir süre alma fırsatı bile bulamamıştı. Bosnalı oyuncunun nitelikleri Alonso'nun kesinlikle aklındadır ve bunların Chelsea için 40 milyon euro değerinde olduğu iddia ediliyordu.

Ancak transferin gerçekten Blues'a gerçekleşmesi artık oldukça düşük bir ihtimal. Çünkü Chelsea, ofansif orta sahada Alajbegovic'in pozisyonu için Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı tam 127 milyon euroya yeni transfer etti. Bu nedenle Alajbegovic'in, transferden hemen sonra yeniden başka bir kulübe kiralanmasını öngörebilecek Chelsea planlarını ayrıntılı şekilde değerlendirdiği belirtiliyor; örneğin Chelsea gibi Blue Group'a bağlı olan Racing Strasbourg'a. Medya haberlerine göre oyuncu aslında daha önce bunu kendisi açısından ihtimal dışı bırakmıştı.

Ve görünüşe göre Juventus'u Bosnalı oyuncu için yarışa geri döndüren de tam olarak bu oldu. Son günlerde İtalyan kulübü, Alajbegovic pokerinde favori konumunu devraldı, Sky hatta tüm tarafların anlaşmaya vardığını bile bildiriyor. 18 yaşındaki oyuncunun 33 milyon euro temel bonservis bedeliyle Yaşlı Hanım'a katılması bekleniyor; ayrıca Werkself'in toplam rakamı Chelsea'nin iddiaya göre teklif ettiği 40 milyon euroya çıkarabilecek bonus ödemeleri de alabileceği belirtiliyor.

Özellikle de Juve'nin, Alajbegovic'i hemen ilk 11 için düşündüğünü ve bunun oyuncuya bizzat da iletildiğini öne sürdüğü ifade ediliyor. Sky'a göre artık sadece son detayların netleşmesi gerekiyor, ardından transfer resmen açıklanabilir. Ancak sonunda yarışı Chelsea'nin, Juve'nin ya da şartlara bağlı olarak transfer yarışına sonradan dahil olabilecek başka bir kulübün kazanması çok da önemli değil.

Şimdiden oldukça net olan şu: Bundesliga'da bir rekor transfer gerçekleşecek.