Tek bir Arap oyuncu... İnanamayacaksınız: İspanya'nın iki yıldızı en iyi 11'in dışında kaldı!

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, stoper ikilisi Aymeric Laporte ve Pau Cubarsi'yi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylama listesinden çıkarmasının ardından İspanya'da sert eleştiri dalgasına yol açtı. Oysa ikili, İspanya Milli Takımı'nı New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda tarihindeki ikinci şampiyonluğa taşımada kilit rol oynamıştı.

Uluslararası Federasyon, resmi internet sitesi üzerinden turnuvanın en iyi 11'ine yönelik taraftar oylaması için aday listesini açıkladı. Listede Laporte ve Cubarsi'nin adlarına hiç yer verilmemesi, "mantıksız ve çelişkili" olarak nitelendirilen bir karar oldu; özellikle de bu ikili, İspanya Milli Takımı'nın tüm turnuva boyunca yalnızca bir gol yemesiyle turnuvanın en güçlü savunmasına liderlik ettiği düşünüldüğünde.

Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Barcelonalı Cubarsi'nin listeden çıkarılması özellikle şok etkisi yarattı; zira nasıl olur da prestijli bir bireysel ödül verilir, ardından bu oyuncu en iyi 11 listesinden çıkarılır? İspanyol çevrelerde geniş bir rahatsızlık uyandıran bariz bir çelişkiydi bu.

FIFA, İspanyol ikili yerine savunma hattında İspanya'dan Marc Cucurella ve Pedro Porro'nun yanı sıra Lisandro Martinez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Cristian Romero ve Dayot Upamecano'yu seçti.

Kalede ise listede İspanya kalecisi Unai Simon'un yanı sıra Fofana, Emiliano Martinez, Jordan Pickford ve Bart Verbruggen yer aldı.

Orta saha ve kanatlarda ise Rodri ve Lamine Yamal ile İspanyol varlığı görülürken, onlara Jude Bellingham, Ulisse, Vinicius Junior, Enzo Fernandez, Ousmane Dembele, Luka Modric ve Sibari eşlik etti.

Hücum hattında ise İspanyol Nico Williams'ın yanı sıra Kylian Mbappe, Quinones, Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı.

Tartışma yaratan bu eksiklik yalnızca Laporte ve Cubarsi ile sınırlı kalmadı, turnuvada olağanüstü bir performans sergileyen iki İspanyol yıldızı daha kapsayacak şekilde genişledi: Dani Olmo ve Mikel Merino. Bu durum, Uluslararası Federasyon'un dayandığı seçim kriterleri hakkında soru işaretleri doğurdu.

Hatırlanacağı üzere İspanya Milli Takımı, turnuvada 7 maç boyunca yalnızca bir gol yiyerek tarihi bir savunma başarısına imza atmıştı; bu, Laporte ve Cubarsi'nin yüksek verimlilikle liderlik ettiği savunma hattının bütünlüğünü yansıtan bir rekordu.