Asya futbolunun koridorlarını sarsan şok bir gelişmede, Asya Futbol Konfederasyonu, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Hüseyin'i, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu konfederasyon kongresini siyasi amaçlarla kullanmakla suçlaması ve bunu bir gösteri olarak nitelendirmesinin ardından yargı organlarına sevk etme kararı aldı.

Asya Futbol Konfederasyonu, "Reuters"a göre, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Hüseyin'i, geçen cuma günü Tokyo'da düzenlenen olağanüstü kongrenin ardından yaptığı sert açıklamalar nedeniyle ilgili yargı organlarına sevk edeceğini duyurdu.

Krizi ateşleyen neydi?

Tokyo'daki olağanüstü kongrede, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Gianni Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığına yeniden seçilmek için adaylığına tam desteğini açıklayarak, Asya'nın artık Infantino'nun arkasında birleştiğini vurguladı.

Bu dönüş, Asya Futbol Konfederasyonu'nun bizzat kendisinin, iptal edilen FIFA Forward Enterprise şirketinin FIFA turnuvalarındaki bir hissenin satışına ilişkin teklifi konusunda Infantino'yu "ciddi bir güven ihlali" işlemekle suçlamasından yalnızca üç ay sonra geldi; bu durum da mevcut yakınlaşmayı şaşırtıcı ve tartışmalı kılıyor.

Kongrenin sona ermesinin ardından Prens Ali, çarpıcı bir sürprize imza atarak, "kimsenin konuşmasına, soru sormasına, tartışmasına veya medyayla iletişim kurmasına izin verilmediğini" iddia etti ve kongrenin son gününü "yalnızca siyasi bir gösteri" olarak nitelendirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan sert yanıt

Asya'dan gelen yanıt kararlı ve hızlı oldu. Konfederasyon, resmi bir açıklamada Prens Ali'nin iddialarını yalanlayarak, ne Prens Ali'nin ne de başka herhangi bir üye federasyon temsilcisinin aslında konuşmak için talepte bulunmadığını vurguladı ve işleyişte herhangi bir usulsüzlük bulunduğuna dair her türlü imayı reddettiğini belirtti.

Konfederasyon güçlü açıklamasında şunları söyledi: "Asya Futbol Konfederasyonu, baskı, tehdit veya rüşvete ilişkin herhangi bir kanıt veya delille desteklenmeyen iddiaları ciddiye almaktadır. Bu ciddi suçlamaların güvenilir delillerle desteklenmesi gerekir ve sağlam bir olgusal temel olmaksızın yöneltilemez."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Buna dayanarak, Asya Futbol Konfederasyonu, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarını, ileri sürülen iddialar da dahil olmak üzere, incelenmek ve Asya Futbol Konfederasyonu tüzüğü ile yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak uygun göreceği her türlü başka işlemin yapılması amacıyla konfederasyonun ilgili yargı organlarına sevk edecektir."

Yenilenen eski bir saldırı

Bu, Prens Ali'nin FIFA Başkanı'na ilk saldırısı değil. Geçen ağustos ayında Infantino'ya karşı açık ve sert bir saldırı başlatmış, onu "şantaj" yapmakla suçlamış ve FIFA'nın, siyasi desteği karşılığında krallığın sorunlarının çözümüne yardım etmeyi teklif ettiğini öne sürmüştü. Bu suçlamalar bugün yeniden gündeme gelerek Asya futbolunu, FIFA'ya sadakat ile Asya karar bağımsızlığı arasında kızgın bir sacayağı üzerine oturtuyor.



