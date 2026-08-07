Tehlikeli itiraflar: Benatia Fransız futbol camiasını sarstı

Yarın, cumartesi günü "France Football" dergisinin yayımlayacağı çarpıcı itiraflarda, Olympique Marsilya'nın eski sportif direktörü Mehdi Benatia, köklü Fransız kulübüyle yaşadığı ve gürültülü bir ayrılıkla noktalanan acı deneyimine dair dikkat çekici ayrıntıları paylaşıyor.

Sorumluluk kabulü ile sert bir hücumu harmanlayan nadir bir söyleşide Benatia, eleştiri oklarını eski başkan Pablo Longoria'ya ve "maçlarını büyük bir özenle seçmekle" suçladığı bir grup oyuncuya yöneltmekten çekinmedi.

Geç kalmış bir pişmanlık ve başarısızlık itirafı

Benatia, itiraflarına en büyük hatasının geçen şubat ayında istifa kararından geri dönmek olduğunu kabul ederek başladı; kulübün görev süresi boyunca yaşadığı başarısızlıkların, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ve takımı "maalesef içine battığı kronik bataklıktan" çıkaramamanın sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Şu sözlerle itiraf ediyor: "Gerçekten başarısız oldum. Teknik direktör, takıma iki ardışık maçta tutarlı bir performans sergiletemediği için ayrılmaya karar verdiğinde, sportif direktör sıfatıyla bu başarısızlıktan payıma düşeni hiçbir kaçamağa başvurmadan üstleniyorum."

Sert bir savunma

Ancak Benatia hemen ardından, kulübün yaşadığı mali kaostan sorumlu tutulmayı reddederek sert bir savunma pozisyonuna geçiyor.

Keskin bir tonda şunları söyledi: "Marsilya'yı bu mali çıkmaza sokanın Benatia olduğunu, 23 oyuncudan 15'ini satışa çıkardığını kötü niyetle yazanlara soruyorum: Benim sorumluluğum neredeydi? Kulüp, benim gelişimden çok önce her transfer döneminde 35 transfer işlemine tanık oldu."

McCourt acı çekerken onlar dans ediyor

Söyleşinin en tartışmalı bölümlerinde Benatia, "maçlarını keyiflerine göre seçmekle" nitelediği bazı oyunculara sert suçlamalar yöneltiyor ve şunları ekliyor: "Açık konuştuğumda beni abartmakla suçluyorlar. Ama açıklayayım: Gerçek profesyonel oyuncularla oynamayın."

Öfkesini fazlasıyla kabartan bir anı da paylaşıyor: "Bu yaz Fildişi Sahili'ndeki antrenman kamplarında oyuncuların neşeyle dans edip şarkı söylediği videolar izledim. Sahip McCourt'a sorun, bu içler acısı koşullar altında şarkı söyleyip kutlama yapma isteği duyar mı."

İhanet hayaleti

Benatia, Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Kuveyt'te Paris Saint-Germain ile yapılan ve 2-2'lik beraberliğin ardından penaltı atışlarıyla 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan karşılaşma öncesindeki acı bir anıyı hatırlıyor ve o dönemde Longoria'nın rolüne açık bir göndermeyle bunu "büyük ihanet anı" olarak nitelendiriyor.

Gerçek parayla satın alınmaz

Çarpıcı açıklamalarının sonunda Benatia, Marsilya'dan mali tazminat talep etmeden ya da gizli anlaşmalar imzalamadan ayrıldığını vurguluyor ve meydan okuyan bir tonda şöyle diyor: "Benimle diğerleri arasındaki fark, ayrılırken hiçbir şey istememem ve susmak için hiçbir anlaşma imzalamamamdır. Kimse benim suskunluğumu satın alamaz. Açıklayacaklarım çok değerli; çünkü gerçeğin bir fiyatı yoktur."

Bu çarpıcı anlatının tüm ayrıntıları, "France Football" dergisinin tam sayısının yarın, cumartesi günü yayımlanmasıyla ortaya çıkacak; Benatia'nın açıklamalarının Fransız futbol camiasında fırtına koparması bekleniyor.