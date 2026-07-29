Dünya futbolundan sorumlu kuruluşlar arasında, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın Dünya Kupası turnuvasına özel yatırım çekme planları nedeniyle sert bir anlaşmazlık patlak verdi. Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"dan öfkeli bir tepki gelirken, kriz Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidine kadar vardı.

FIFA, yayın, sponsorluk, bilet ve lisans haklarını kapsayan ticari haklarının satışını, turnuvalarının organizasyonuna yönelik operasyonel yönetimle birleştirmeyi amaçlayan yeni bir yapı kurma planını duyurmuştu.

Önerilen plan uyarınca, Uluslararası Federasyon, değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edilen yeni yapıda kontrol sağlamayan azınlık hisselerinin satışı yoluyla dış yatırımcılardan 4,2 milyar dolara varan bir tutar toplamayı hedefliyor.

FIFA, üye federasyonların onayına ihtiyaç duyan projenin, önümüzdeki dört yıl boyunca futbolun gelişimini finanse etmek için 10 milyar dolardan fazla kaynak sağlayabileceğini vurguluyor.

Ancak öneri, Avrupa Futbol Federasyonu'nun öfkesini çekti. Federasyon, sert ifadeler içeren bir açıklama yayımlayarak, yatırımcıların devreye girmesinin oyunun geleceği ve yönetimi üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar çerçevesinde FIFA'nın planlarının "kırmızı çizgiyi aştığını" değerlendirdi.

Sky Sports ağına göre, Avrupa federasyonlarının gelişmeleri görüşmek üzere bu hafta içinde çevrim içi bir acil toplantı yapması bekleniyor. Uluslararası Federasyon başkanı Gianni Infantino planını hayata geçirmeye devam etme kararı alırsa, Dünya Kupası'nı boykot etme kozunu kullanmaya hazır olma durumu da söz konusu.

Bu gelişmeler, Uluslararası Federasyon özel yatırım çekme planında ısrar ederse, Dünya Kupası'na katılmama tehdidine kadar varabilecek, bir dizi Avrupa ülkesinin ortak bir tavır alma ihtimali çerçevesinde FIFA ile UEFA arasında benzeri görülmemiş bir krizin kapısını aralıyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın "X" platformundaki hesabı üzerinden bu adıma karşı olduğunu açıkladığı belirtiliyor.