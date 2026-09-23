Tehlikeli benzetme "tüm sınırları aştı": Bir gazeteciden Real Madrid'e: Hatam için özür diliyorum, kanalınız ise yalan söylüyor

"Cadena COPE" ağının program sunucusu gazeteci Juanma Castaño, dün salı günü ABC gazetesinde yayımladığı köşe yazısında Real Madrid kanalını Bask kökenli "Gara" gazetesiyle kıyaslamasının yol açtığı tartışmanın ardından özür diledi.

Kraliyet kulübü, söz konusu yazının "tüm sınırları aşan son derece tehlikeli bir uygulamayı temsil ettiğini" vurgulayan bir açıklama yayımlayarak karşılık verdi.

Castaño, Partidazo de COPE adlı programında şunları söyledi: "Kıyaslama ve mecaz abartılıydı. Bu kıyaslamaya gerek yoktu ve Real Madrid televizyonunu Gara gazetesiyle kıyasladığım için özür dilerim. Bunu bu yazıda yapmamalıydım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla birlikte, Real Madrid kanalı hakkındaki görüşüm, yazının geri kalanında dile getirdiğimle tamamen aynı; bu, dün de sahip olduğum ve onlar bu kanalı yönetme biçimlerini değiştirene kadar geçerliliğini koruyacak bir görüş."

Şunları ekledi (Mundo Deportivo'nun aktardığına göre): "Kıyaslamayı geri alıyorum, ancak Real Madrid kanalı yalan söylüyor, manipüle ediyor, hedef alıyor ve rahatsız ediyor. Bu açık olsun. Kıyaslamayı geri alıyorum; bu, benim açımdan isabetsiz ve hatalı bir kıyaslamaydı... İşte hiçbir kıyaslama olmaksızın görüşüm bu ve bunun için tekrar özür diliyorum."

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Juanma Castaño, "Real Madrid savaş halinde" başlıklı yazısında Real Madrid çevresindeki sürekli çatışma durumu olarak nitelendirdiği şeyi eleştirdi ve takımın sorunlarını hakemliğe indirgemenin kulüp içindeki diğer krizleri görmezden geldiğini, ancak Madrid derbisindeki bazı tartışmalı hakem kararlarının tartışılmayı hak ettiğini de kabul ettiğini belirtti.

Castaño, Real Madrid kanalına sert eleştiriler yöneltti ve tartışmalı benzetmesini kullanmadan önce, kanalın üslubunun, kulübün sürekli hedef alındığı hissini pekiştiren söylemin bir parçası olduğunu değerlendirdi.

Belirtmek gerekir ki, "Gara" gazetesi, tarihsel olarak, onlarca yıl boyunca İspanya içinde şiddet eylemleri ve silahlı saldırılara karışan ayrılıkçı ETA örgütüyle ilişkilendiriliyor. Gazete, örgütün liderleriyle yapılmış bildiri ve röportajları birçok kez yayımlamış; bu da Real Madrid'in Castaño'nun benzetmesini "son derece tehlikeli bir uygulama" olarak nitelendirmesine yol açmıştı.