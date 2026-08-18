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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tehlikelerle dolu bir yol: İttihad'ı AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde 8 zorlu maç bekliyor

Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al-Ain
Al-Wasl
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al-Gharafa
Al-Sadd
Al-Shamal
FK Neftchi
Pakhtakor Tashkent
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Azerbaycan
Özbekistan

Zafere giden 8 durak

Suudi Arabistan kulübü İttihad, 2026-2027 sezonu Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında, turnuvanın yeni sistemine göre 4'ü kendi sahasında ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu, Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve kıtanın en önemli kulüp turnuvası olan organizasyonun 45. edisyonu olurken, turnuvanın adının «Elit AFC Şampiyonlar Ligi» olarak değiştirilmesinden bu yana üçüncü edisyonu temsil ediyor.

2026-2027 sezonu, Asya Futbol Konfederasyonu'nun 24 Nisan 2026'da lig aşamasına katılan kulüp sayısını 24'ten 32'ye çıkardığını, Batı ve Doğu bölgelerinin her birinde 16 kulüp olacak şekilde açıklamasının ardından turnuva tarihinde yeni bir dönemeci temsil ediyor.

İttihad'ın kendi sahasındaki rakipleri

«El-Amid», kendi sahasında aşağıdaki kulüpler karşısında 4 maç oynayacak:

BAE'den Al Ain.

BAE'den Shabab Al Ahli.

Katar'dan Al Gharafa.

Özbekistan'dan Pakhtakor.

İttihad'ın deplasmandaki rakipleri

«El-Amid», deplasmanda ise şu takımlar karşısında 4 maç oynayacak:

Katar'dan Al Sadd.

BAE'den Al Wasl.

Özbekistan'dan Neftçi.

Katar'dan Al Shamal.

İttihad, lig aşamasında zorlu bir yol izleyecek; zira kura, kendisini Batı bölgesinde farklı futbol okullarından rakiplerle bir araya getirdi. Bu durum, elemeli turlara yükselmeyi garantilemek ve Elit AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadeleyi sürdürebilmek adına, sekiz maçında en iyi sonuçları elde etmesini zorunlu kılıyor.

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