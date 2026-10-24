Barcelona, Twente forması giyen genç Hollandalı savunmacı Rud Nijstad'ın transferi yarışında artan bir rekabetle karşı karşıya. Manchester United'ın görüşmelere dahil olmasının ardından, Premier Lig'den 6 kulübün daha 18 yaşındaki yeteneği kadrosuna katma konusundaki ilgisi, Katalan kulübün geçtiğimiz yaz tamamlamaya çalıştığı transferin maliyetini artırma tehdidini beraberinde getiriyor.

"Sport" gazetesine göre, Manchester United, İngiliz kulübün gözlemcileri tarafından büyük takdir toplayan Nijstad'ın yetenekleri hakkında olumlu raporlar aldı. Oyuncunun hizmetlerini isteyenler listesinde ise Manchester City, Aston Villa, Newcastle, Brentford, Everton ve Sunderland yer alıyor.

Barcelona, Hollandalı savunmacıyı transfer etmek için harekete geçmiş ve yaklaşık 8 milyon euro değerinde bir teklif sunmuştu. Ancak Twente, takımın geleceğinin bir parçasını oluşturabilecek vaat dolu unsurlardan biri olarak gördüğü oyuncusundan vazgeçmeyi reddetti ve onu satma konusunda acele etme gereği duymuyor.

1,95 metre boyundaki Nijstad, sol ayağını kullanmasıyla öne çıkıyor; bunun yanı sıra arkadan oyun kurma yeteneği ve fiziksel gücü de dikkat çekiyor. Bu özellikler onu, savunma hattını uzun vadede gelişim potansiyeline sahip genç unsurlarla güçlendirmek isteyen Barcelona sportif yönetimi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Barcelona'nın Hollandalı savunmacıya olan ilgisi yeni değil; geçtiğimiz aylarda iki taraf arasında temaslar yaşanmıştı. Ayrıca Nijstad, Katalan kulübün ilgisinden açıkça söz ederek Barcelona'yı dünyanın en büyük kulüplerinden biri olarak nitelendirmiş; bu da kulübün saflarına geçişe olası sıcak baktığına işaret etmişti.

Ancak Manchester United'ın devreye girmesi ve diğer İngiliz kulüplerinin ilgisi, Barcelona'yı yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle oyuncunun Twente ile olan sözleşmesinin Haziran 2029'a kadar sürmesi, Hollandalı kulübe güçlü bir pazarlık pozisyonu kazandırıyor ve onu oyuncuyu hızlıca satmaya zorlayabilecek baskıları azaltıyor.