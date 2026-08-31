Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'in yaşadığı kriz, birkaç günlük yokluğunun ardından takımın antrenmanlarına dönmesiyle sona yaklaştı. Bu gelişme, Barcelona'nın oyuncunun hizmetlerini almaya yönelik ilgisinin sürmesine rağmen, Alvarez'in bu sezon İspanyol kulübünde kalabileceğine dair yeni bir işaret olarak yorumlandı.

"Cadena SER" radyosu, mevcut tüm işaretlerin Alvarez'in Diego Simeone yönetiminde kalması yönünde olduğunu, özellikle Barcelona'nın Katalan takımının hücum hattını güçlendirmek amacıyla Brezilyalı Gabriel Jesus ile yaklaşık 10 milyon avro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya yaklaşmasının ardından bu ihtimalin arttığını belirtti.

Alvarez, geleceğiyle ilgili bir belirsizlik döneminin ardından pazar günü Atletico Madrid'in takım antrenmanlarına döndü. Barcelona ise Jesus transferinin tamamlanması Arjantinli forvetin "Camp Nou"ya geçme ihtimalini azaltabilecek olsa da, transfer döneminin son anlarına kadar oyuncuyla anlaşma kapısını açık tutma konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

Alvarez'in geleceği etrafında tırmanan tartışmalar sürerken, Arjantin Millî Takımı'nın psikoloji uzmanı Juan Brindisi, oyuncunun transfer dönemi boyunca yaşadığı psikolojik baskılara dikkat çekti.

Brindisi, Arjantin "D Sports" radyosuna yaptığı açıklamada, Alvarez'in Barcelona'ya geçme isteğinin geçici bir heves olmadığını, oyuncunun çocukluğundan beri Katalan kulübünde oynamayı hayal ettiğini vurguladı ve Atletico Madrid yönetiminin oyuncunun ayrılma isteğine yaklaşımını eleştirdi.

Brindisi, transfer döneminin, özellikle son günlerinin, oyuncuları ağır bir psikolojik baskı altına sokabileceğini açıklayarak şöyle konuştu: "En üst düzeyde gerilim ve zayıflık yaşanan iki an vardır: İlki sakatlık anı, ikincisi ise transfer piyasasıyla, özellikle son günlerle ilgilidir."

Oyuncunun geleceğini saran belirsizlik halinin yalnızca sportif bir kararla ilgili olmadığını, aynı zamanda hayat projesine de dokunabileceğini ekleyen Brindisi, bu aşamanın "en acı verici ve kaygı dolu anlardan biri" olduğunu, oyuncuda müzakereler sırasında depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasının duruma dikkat ve özenle yaklaşmayı gerektirdiğini belirtti.

Arjantinli uzman, oyuncunun insani durumunun önceliklerin başında tutulması gerektiğinin altını çizerek, durumu gerektirdiğinde uygun destek ve tedaviyi sunmanın önemine işaret ederek "İnsan, ilk önem verilmesi gereken şeydir." dedi.

Barcelona'nın ilgisine değinen Brindisi, Alvarez'in Atletico Madrid'den ayrılma isteğinin yeniden gözden geçirilmeyi hak ettiğini, bir oyuncunun yalnızca başka bir kulübe geçmek istediği için cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Julian'ın isteği bir heves değil, çocukluğundan beri içinde taşıdığı bir arzudur."