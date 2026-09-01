"Son yıllarda yaşadığım her şeyden sonra, geleceğimi benim yerime BAŞKALARININ belirlemesine bir daha ASLA izin vermeyeceğime karar verdim" ifadelerini Richarlison, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Yakın zamanda "çok kötü şeyler yaşadığını ve bunların neredeyse tamamının başkalarının kararları nedeniyle meydana geldiğini" söyledi. "Baskı, tehditler, misillemeler; bunların hiçbiri beni korkutmuyor. İnanın bana, daha kötüsünü yaşadım."

Richarlison, 2022 yazında 58 milyon euro bonservis bedeliyle Toffees'ten Spurs'e transfer olmuştu ancak burada sürekli sakatlıklar ve formsuzluklarla mücadele etti. 29 yaşındaki oyuncu, dört yıl içinde hiçbir zaman gerçekten uyum sağlayamadı. Spurs ise bu yaz radikal bir yeniden yapılanmayı hızlandırdı.

Tottenham Hotspur, küme düşmekten son anda kurtulduktan sonra inanılmaz bir transfer hücumuna girişti

Tottenham, 200 milyon euronun üzerinde bir bedelle Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'i kadrosuna katarak orta sahada yeni bir oyun merkezi oluşturdu. Hücum hattına ise Manchester City'den Savinho (88 milyon) ve Omar Marmoush (satın alma opsiyonlu kiralık) geldi. Ayrıca 20 ay men cezası alan Mykhaylo Mudryk de Spurs'e katılacak.

Richarlison, Brentford deplasmanındaki felaket sezon açılışında (0-3) 68 dakika süre almıştı ancak geçen hafta sonundaki Newcastle'a 2-0 yenildikleri maçta artık kadroda bile yer almadı. Bu da Brezilyalı oyuncunun artık kendisinin de son derece açık şekilde istediği ayrılığın net bir göstergesi oldu.

Daha önce de sadece "burada her şey dağılırken bana ihtiyaç duydukları için" kaldığını öne süren Richarlison, muhtemelen Spurs'ün sezon sonunda neredeyse küme düştüğü felaket geçen sezona atıfta bulundu. "Bu yüzden umarım durumuma, benim Spurs'e ve bu dönemde birlikte çalıştığım tüm insanlara her zaman gösterdiğim saygıyla yaklaşırsınız. Benim yerime karar vermeyin."

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Manchester City yüzünden mi? Richarlison transferi muhtemelen suya düştü

Aynı zamanda Liverpool'da Everton'a, "en sevdiğim kulübe", geri dönmek istediğini de bir kez daha vurguladı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, bu girişimin artık zor bir hal aldığını da ifade etti. "Görüşmeler insanların istediği gibi gitmedi ve artık bundan sonra da öyle gitmeyecek. Tüm bu türbülansa rağmen Spurs ile bir sözleşmem var ve kulübün hizmetindeyim."

Arka plan ise şöyle: Spurs de kendi adına Toffees kadrosundan yararlanmak ve hücum oyuncusu liman Ndiaye'yi transfer ederek bir başka büyük hamle yapmak istiyordu. Böylece Richarlison'ın geri dönüşü için kapı açık görünüyordu. Toffees'in Ndiaye için 70 milyon euro talep ettiği belirtilirken, The Athletic'e göre Richarlison'ın da Spurs'e 40 milyon euro kazandırması gerekiyordu. Tottenham'ın üzerine para ödeyeceği bir takas anlaşması ihtimal dışı görünmüyordu.

Ancak şimdi görünüşe göre işler farklı gelişiyor: Manchester City'nin Ndiaye transferi için devreye girdiği ve Everton ile ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Hatta 75 milyon euro karşılığında anlaşmanın bile sağlandığı ifade edildi.

Bu nedenle Spurs'te gözler şimdi Chelsea'den Mudryk'e çevrildi ve Richarlison, transfer karmaşasının sonunda büyük kaybeden olabilir.

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