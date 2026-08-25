Bir psikoloji uzmanı, Barcelona'ya transfer olmak istemesi nedeniyle büyük bir taraftar tepkisiyle karşı karşıya kalan Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in durumu hakkında konuştu. Kulübü ise bu adımı reddetmekte ısrar ediyor.

Arjantinli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nın hararetli günlerinde, karma bölgede, "Herkes için en iyisi transfer olmak; hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamalar büyük yankı uyandırdı ve oyuncunun, lig sezonunun başında kendi sahasında, Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda, gerek isminin video ekranında duyurulması sırasında gerekse Villarreal karşısında sahaya çıkışında yüksek sesli yuhalamalara maruz kalmasına yol açtı.

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"As" gazetesi, spor psikoloğu Marie Cartwright'ın "BBC Sport" ile yaptığı bir röportajdaki analizini yayımladı. Cartwright, oyuncuların kendi sahalarında oynadıkları sırada ortaya koydukları performansa dikkat çekerek, bunun "biri olumlu, diğeri olumsuz iki bakış açısı" doğurduğunu belirtti.

Uzman şunları söyledi: "Taraftarın enerjisi adrenalini artırır; bu da oyuncuların çaba ve yoğunluğunda bir itki yaratır." Cartwright ayrıca, oyunculardan ve kulüpten doğru kararları vermeleri beklendiğinde ortaya çıkan daha büyük baskıya da işaret ediyor: "Bu, oyuncuların hatalarının kendi gözlerinde daha ciddi görünmesine neden olabilir."

Kısacası, maç ev sahibi takımın sahasında oynandığında her şey daha da yoğunlaşıyor ve işte burada "tehdit durumu" devreye giriyor: "Oyuncular sonuçların ağır olduğunu fark edebilir, bu yüzden kendi sahalarında oynarken daha fazla eleştiriyle karşılaşabileceklerini hissederler."

Her oyuncu için futbolun üzerinde daha büyük bir etki söz konusu. Baskı artıyor ve bunun nasıl yönetildiği herkes için son derece önemli. Bir oyuncunun "Bununla başa çıkabilirim, gerekli imkânlara sahibim" diyebileceği durumlar olsa da, bu, Atletico Madrid forvetinin yaşadığına benzer bir duruma yol açabilir.

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"Bu, oyuncuların sonuçların başa çıkabileceklerinin ötesinde olduğunu düşünmesine neden olabilir. Odaklanma eskisi gibi olmayacak, dolayısıyla işleri fazla düşündükleri için oyun yavaşlar."